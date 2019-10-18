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РИА Новости

В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине

01:13 18.10.2019
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© Фото : Михаил Палинчак/ Пресс-служба президента УкраиныИспытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) на военном полигоне на Украине
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) на военном полигоне на Украине
© Фото : Михаил Палинчак/ Пресс-служба президента Украины
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) на военном полигоне на Украине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп искал доказательства того, что взлом сервера Демократической партии был связан с Украиной, а не Россией. Об этом Трамп в частности упомянул в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Говорил ли он (Трамп) мне в прошлом о коррупции, связанной с сервером национального комитета Демократической партии? Однозначно. Поэтому мы задержали (переведение) средств", - сказал Малвейни журналистам на брифинге.
Некоторые американские СМИ уже назвали высказывания Малвейни признанием "услуги за услугу", которую Трамп просил от лидера иностранного государства.
Президент США Дональд Трамп
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Отвечая на дополнительный вопрос журналистов, значит ли это, что США просили "услугу за услугу", Малвейни сообщил: "Мы делаем это постоянно во внешней политике".
"У меня есть новость для всех: смиритесь с этим. Политическое влияние будет иметь место во внешней политике", - добавил он.
В Washington Post уже вышла статья под заголовком: "Мик Малвейни только что рассказал ведущим в Палате представителей расследование то, что им нужно было знать по Трампу и Украине".
Юрист Белого дома Джей Секулов также сообщил впоследствии журналистам, что "юрисконсульт президента не был задействован в пресс-брифинге и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни". Неназванный представитель минюста, в свою очередь, отметил, что "если Белый дом задерживал помощь в связи с сотрудничеством по какому-либо расследованию в министерстве юстиции, то это является для нас новостью".
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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