В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп искал доказательства того, что взлом сервера Демократической партии был связан с Украиной, а не Россией. Об этом Трамп в частности упомянул в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Говорил ли он (Трамп) мне в прошлом о коррупции, связанной с сервером национального комитета Демократической партии? Однозначно. Поэтому мы задержали (переведение) средств", - сказал Малвейни журналистам на брифинге.

Некоторые американские СМИ уже назвали высказывания Малвейни признанием "услуги за услугу", которую Трамп просил от лидера иностранного государства.

Отвечая на дополнительный вопрос журналистов, значит ли это, что США просили "услугу за услугу", Малвейни сообщил: "Мы делаем это постоянно во внешней политике".

"У меня есть новость для всех: смиритесь с этим. Политическое влияние будет иметь место во внешней политике", - добавил он.

В Washington Post уже вышла статья под заголовком: "Мик Малвейни только что рассказал ведущим в Палате представителей расследование то, что им нужно было знать по Трампу и Украине".