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РИА Новости
Культура

Первые "Скворцовские чтения" по русской речи пройдут в Суздале

01:03 18.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСуздальский кремль и жилые дома города
Суздальский кремль и жилые дома города
© РИА Новости / Максим Блинов
Суздальский кремль и жилые дома города. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Более 50 ученых филологов из разных регионов России примут участие в международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы культуры речи" или "Скворцовские чтения" в Суздале в пятницу.
"Чтения проводятся в Суздале, на родине профессора, доктора филологических наук Льва Ивановича Скворцова, более 20 лет посвятившего преподаванию современного русского языка в МГИМО, Литературном институте имени Горького и других вузах", - рассказали в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Участники обсудят проблемы современного русского языка, нормализации, теории и практики культуры русской речи, вопросы социальной диалектологии (жаргон, арго и сленг), стилистику и грамматику, язык СМИ и художественных произведений, терминологию, орфографию, лексикологию и лексикографию, а также историю отечественного языкознания.
Также гости смогут принять участие в благотворительной акции: книги передадут в дар суздальской библиотеке.
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Скворцов (1934–2014) — автор однотомного Большого толкового словаря правильной русской речи и Большого толково-объяснительного словаря русского языка (последний труд в рабочем варианте называется "Ожегов – XXI век"). Скворцов известен как ученик Сергея Ожегова, многолетний научный редактор ожеговского Словаря русского языка, автор более чем 400 научных и научно-популярных публикаций, в том числе 20 книг.
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