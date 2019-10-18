Первые "Скворцовские чтения" по русской речи пройдут в Суздале

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Более 50 ученых филологов из разных регионов России примут участие в международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы культуры речи" или "Скворцовские чтения" в Суздале в пятницу.

"Чтения проводятся в Суздале, на родине профессора, доктора филологических наук Льва Ивановича Скворцова, более 20 лет посвятившего преподаванию современного русского языка в МГИМО, Литературном институте имени Горького и других вузах", - рассказали в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Участники обсудят проблемы современного русского языка, нормализации, теории и практики культуры русской речи, вопросы социальной диалектологии (жаргон, арго и сленг), стилистику и грамматику, язык СМИ и художественных произведений, терминологию, орфографию, лексикологию и лексикографию, а также историю отечественного языкознания.

Также гости смогут принять участие в благотворительной акции: книги передадут в дар суздальской библиотеке.