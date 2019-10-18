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РИА Новости

В Киеве продолжат рассмотрение жалобы на приговор Януковичу о госизмене

00:54 18.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Киевский апелляционный суд в пятницу продолжит рассмотрение жалобы на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене.
Защита Януковича просила, чтобы ее подзащитному разрешили участвовать в заседаниях суда по видеосвязи в рамках международной правовой помощи. Однако суд отказал и вызвал Януковича повесткой на заседание, которое состоится в пятницу в 11.00 мск.
Адвокаты надеются, что со сменой власти на Украине уголовное преследование Януковича прекратится, а правоохранители займутся расследованием дел против экс-президента Петра Порошенко и его команды, которые руководили страной после 2014 года.
Украинский эксперт Руслан Бортник считает, что с вероятностью в 30% дело Януковича вернут на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, так как приговор носил политический характер.
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Подготовка к рассмотрению

В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Однако апелляционная инстанция не сразу приняла их к рассмотрению, приговор возвращали в районный суд для исправления ошибок.
Позже длительное время Киевский апелляционный суд не мог сформировать коллегию, которая будет рассматривать дело. Были назначены пять судей для слушания апелляции, но они решили перестраховаться и определить запасного судью, который в любой момент мог бы заменить коллегу в случае болезни. Таким образом, апелляция на приговор Януковича должна рассматриваться без длительных перерывов и проволочек. Однако найти запасного судью оказалось непросто, из-за чего начало слушания дела дважды переносилось.
Защита экс-президента ходатайствовала о присутствии Януковича на заседаниях по видеосвязи в рамках международной правовой помощи. Как в суде первой инстанции, так и в апелляционном суде отказались удовлетворить эту просьбу. По словам адвоката бывшего главы государства Виталия Сердюка, Янукович с первого дня судебного процесса был готов участвовать в заседаниях в формате видеоконференции.

Свидетели

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк сообщил РИА Новости, что защита ходатайствовала о допросе ряда свидетелей, которых отказался выслушать суд первой инстанции, а также о повторном допросе бывшего главы государства Петра Порошенко.
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"Безусловно, поскольку в Оболонском районном суде по политическим мотивам возможности провести полноценный допрос Порошенко нам не дали, буквально на третьем неудобном для него (Порошенко – ред.) вопросе судья допрос прервал", - сказал Сердюк.
Кроме того, адвокаты будут просить суд разрешить допрос граждан Грузии, которые в документальном фильме, вышедшем на экраны в 2017 году на итальянском "5 канале", утверждали, что в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Сердюк добавил, что материалы с предварительными показаниями граждан Грузии уже приобщены к делу.
Суд по ходатайству защиты решения пока не принял.
При этом сторона обвинения не намерена просить о допросе каких-либо свидетелей. "Мы всех своих свидетелей допросили, повторно или новых допрашивать не имеет смысла. Мы же не оспариваем приговор. И с защитой не согласны", - рассказал РИА Новости прокурор по делу Руслан Кравченко.
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Приговор

Дело о госизмене - одно из целого ряда уголовных дел, которые завели в отношении Януковича после госпереворота в 2014 году. Прокуратура сначала собиралась требовать для него пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицал свою вину.
Приговор, который вынесла экс-президенту коллегия Оболонского райсуда Киева, занимает 143 страницы. Сам Янукович не присутствовал на объявлении приговора ни лично, ни по видеосвязи. Судебный процесс проходил по процедуре заочного осуждения.
Суд признал виновным экс-президента по трем статьям Уголовного кодекса Украины. При этом суд не нашел отягчающих обстоятельств при определении наказания. В итоге Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.
При этом суд посчитал недоказанной вину экс-президента в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность Украины. Суд также счел недостаточными доказательства стороны обвинения в том, что Янукович осознавал, что его действия приведут к потере Украиной части территорий. При этом арест имущества бывшего украинского лидера остался в силе. Он также должен выплатить 98,5 тысячи гривен (3,5 тысячи долларов) процессуальных расходов.
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Экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, "все построено на лжи и ненависти", а судебный процесс был "политическим заказом". Он также обратил внимание, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
"Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом. Сплошные нарушения криминально-процессуального кодекса. Все построено на лжи и на ненависти. Правда состоит в том, что расстрелы на майдане сделали организаторы "майдана", - заявил Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Надежды

Защита Януковича ожидает, что с приходом к власти нового президента Украины Владимира Зеленского преследование бывшего главы государства прекратится.
"Мы ожидаем, что после смены власти на Украине прекратится политическое давление на судебную институцию. И мы ожидаем, что все дела, которые были возбуждены против представителей бывшей власти, начнут активно расследоваться", - сказал адвокат Сердюк в комментарии РИА Новости.
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По его словам, речь идет об уголовных делах, возбужденных в отношении представителей команды Порошенко, в том числе о покушении на жизнь Януковича.
Кроме того, адвокат сообщал, что экс-президент желает вернуться на Украину после смены власти.
По мнению директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, исход рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Януковичу будет зависеть от того, насколько хорошо сработают его адвокаты, так как приговор далек от совершенства и носил политический характер.
"Вероятность отмены приговора и вероятность отправки его в первую инстанцию существует, ее я оцениваю сегодня в 30%", - сказал он РИА Новости.
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Ситуация на УкраинеВиталий СердюкВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичМихаил СаакашвилиВ мире
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