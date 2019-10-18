Россия призывает партнеров по БРИКС снизить риск конфликтов

БРАЗИЛИА, 18 окт - РИА Новости. Россия призывает партнеров по БРИКС в международных делах сосредоточиться на минимизации рисков конфликтов, обеспечении стабильности в ракетно-ядерной сфере и решении других первоочередных задач. Об этом заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Бразилиа высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

"Сегодня нам важно сосредоточиться на реализации следующих первоочередных задач: минимизация рисков вооруженного конфликта, отказ от блокового мышления и политики новых разграничительных линий, обеспечение стратегической стабильности в ракетно-ядерной сфере, поэтапное урегулирование всех конфликтных ситуаций", - сказал Патрушев. В этом ряду он также перечислил задачи "адаптации системы международной безопасности к новым реалиям" и "отказа от практики односторонних санкций и дискриминационных режимов".

Выступая по вопросу о глобальных, региональных и национальных вызовах международной безопасности, Патрушев отметил, что страны БРИКС "оказываются на переднем крае противодействия растущим угрозам для всего мирового сообщества". Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что структура международных отношений продолжает все больше усложняться, в мире обостряются противоречия, связанные с неравномерностью развития, углублением разрыва между уровнями благосостояния государств, усилением борьбы за ресурсы и рынки сбыта, а также с контролем над транспортными артериями.