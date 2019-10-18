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РИА Новости

Россия призывает партнеров по БРИКС снизить риск конфликтов

00:25 18.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтела стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела стран БРИКС в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 18 окт - РИА Новости. Россия призывает партнеров по БРИКС в международных делах сосредоточиться на минимизации рисков конфликтов, обеспечении стабильности в ракетно-ядерной сфере и решении других первоочередных задач. Об этом заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Бразилиа высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.
"Сегодня нам важно сосредоточиться на реализации следующих первоочередных задач: минимизация рисков вооруженного конфликта, отказ от блокового мышления и политики новых разграничительных линий, обеспечение стратегической стабильности в ракетно-ядерной сфере, поэтапное урегулирование всех конфликтных ситуаций", - сказал Патрушев. В этом ряду он также перечислил задачи "адаптации системы международной безопасности к новым реалиям" и "отказа от практики односторонних санкций и дискриминационных режимов".
Выступая по вопросу о глобальных, региональных и национальных вызовах международной безопасности, Патрушев отметил, что страны БРИКС "оказываются на переднем крае противодействия растущим угрозам для всего мирового сообщества". Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что структура международных отношений продолжает все больше усложняться, в мире обостряются противоречия, связанные с неравномерностью развития, углублением разрыва между уровнями благосостояния государств, усилением борьбы за ресурсы и рынки сбыта, а также с контролем над транспортными артериями.
"При этом отдельные государства по-прежнему отказываются признавать объективные реалии меняющегося мира, продолжая мыслить категориями времен холодной войны. Попытки навязывания другим странам собственной шкалы ценностей ведут к росту ксенофобии, нетерпимости и конфликтности в международных делах", - заключил Патрушев.
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