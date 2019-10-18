"Арктическая доктрина" США: Северный морской путь будет заблокирован

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Министерство обороны США представило конгрессу "Арктическая доктрину", направленную на блокирование российского Северного морского пути (СМП). Эксперты уверены, что в ближайшие годы Арктика станет ареной противостояния: с одной стороны — противники Севморпути во главе с Вашингтоном, с другой — Россия и ее партнеры.

Арктический тормоз

В подготовленном американским военным ведомством документе подчеркивается, что Арктика "имеет прямое отношение к национальной безопасности США". Главная задача Вашингтона — "развертывание более смертоносной, устойчивой, гибкой боевой группировки, способной обеспечить конкурентное преимущество в этом ключевом регионе". Помимо Северного Ледовитого океана речь идет о Беринговом проливе и морском коридоре в районе Гренландии, Исландии и Норвегии.

Проблема в том, что США в Арктике принадлежит лишь небольшая территория на Аляске. Поэтому Вашингтон первым делом принялся оказывать давление на союзников по НАТО с требованием обеспечить беспрепятственный и неограниченный доступ в северные области.

Так, в середине этого года Белый дом предложил Канаде забыть об исключительном праве на арктический коридор, предусмотренном Конвенцией ООН. Глава ВМС США Ричард Спенсер еще раньше заявил о намерении нарастить в канадской зоне Ледовитого океана силы американского флота и увеличить число военных объектов.

Многие эксперты уверены, что желание Трампа купить у Дании Гренландию также объясняется стремлением США получить военную базу в полярных водах.

Кроме того, "Арктическая доктрина" направлена на ослабление в регионе стратегических конкурентов США — России и Китая. Особенно сильно Вашингтон тревожится из-за Северного морского пути: американцы видят в этом проекте попытку Москвы и Пекина захватить ключевые локации в северных широтах.

Союзники по НАТО разделяют опасения Белого дома. В конце августа премьер-министр Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде выразила обеспокоенность экологическими и экономическими аспектами СМП и намерение провести проверку маршрута на соответствие европейским стандартам.

Экологические аргументы Запада на Москву впечатления не произвели. Старший советник посольства России в Норвегии Владимир Исупов напомнил, что проект СМП реализуется в наших территориальных водах и единственное, что остается Осло, — наблюдать со стороны.

Россия сама позаботилась об экологической безопасности арктических проектов. В середине августа крупнотоннажный танкер "Проспект Королева" (принадлежит "Совкомфлоту") первым в мире прошел весь СМП на экологически чистом топливе — сжиженном газе. Всего "Совкомфлот" располагает шестью судами зеленой серии.

Все меньше используя в арктических водах суда с "грязными" дизельными двигателями, Россия будет расширять флот на ядерном топливе. "Со следующего года Международная морская организация снижает допустимое содержание серы в судовом топливе с 3,5 до 0,5 процента. Спрос на суда с силовыми установками на СПГ увеличится. Но есть и другая альтернатива: суда на ядерном топливе. У них нулевой выброс. Это особенно актуально, например, для Северного морского пути", — говорит президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Зарубежные специалисты рассуждают примерно так же. В частности, эксперт по энергетике из Свободного университета Брюсселя Самюэль Фурфари призвал Россию "не поддаваться на провокации экологических групп в отношении ядерной энергии", высоко оценив запуск в эксплуатацию плавучей АЭС "Академик Ломоносов".

По обе стороны

У России есть и союзники по СМП, причем по обе стороны маршрута. В начале октября посол Республики Исландия в Москве Берглинд Асгейрсдоттир сообщил, что в Рейкьявике "очень внимательно следят за тем, как развивается проект", а также рассматривают возможность строительства международного порта для крупных судов, проходящих по Севморпути.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в сентябре выразил удовлетворение сотрудничеством с Россией по развитию Севморпути: на корейских верфях сейчас строится 15 танкеров-ледоколов для перевозки СПГ по арктическому маршруту.

Эксперты не сомневаются: уже в ближайшие годы на СМП перейдет основная часть товаропотока между западным и восточным полушариями. Путь по этому маршруту почти на месяц короче традиционного — через Суэцкий канал. К тому же намного безопаснее: нет сомалийских и прочих пиратов.

Россия планирует ежегодно перевозить по СМП 50 миллионов тонн грузов к 2024-му году — это закреплено в майском указе Владимира Путина. По словам главы дирекции СМП "Росатома" Вячеслава Рукши, такого показателя удастся достичь и, возможно, превысить его благодаря экспорту энергоресурсов со строящегося комплекса "Арктик СПГ — 2" (оттуда ежегодно будет отгружаться 18 миллионов тонн сжиженного газа), таймырской грузовой базы "ВостокУголь" (20 миллионов тонн угля) и Паяхского месторождения (более пяти миллионов тонн нефти).

Но речь идет не только об ископаемом топливе. Омская область собирается транспортировать по СМП зерно для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В середине октября замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут одобрила экспортный маршрут через Иртыш, Обь, Обскую губу, порт Сабетта и далее — по СМП. Эксперимент проведут в июле следующего года.