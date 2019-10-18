Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T10:03Z
https://ria.ru/20191018/1559911797.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153136/24/1531362402_253:767:2531:2048_1036x0_80_0_0_6cb294aca38e284718f642734db62f1d.jpg
РИА Новости

"Арктическая доктрина" США: Северный морской путь будет заблокирован

08:00 18.10.2019 (обновлено: 10:03 18.10.2019)
4876
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Ямал" в Карском море
Атомный ледокол Ямал в Карском море
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Министерство обороны США представило конгрессу "Арктическая доктрину", направленную на блокирование российского Северного морского пути (СМП). Эксперты уверены, что в ближайшие годы Арктика станет ареной противостояния: с одной стороны — противники Севморпути во главе с Вашингтоном, с другой — Россия и ее партнеры.

Арктический тормоз

В подготовленном американским военным ведомством документе подчеркивается, что Арктика "имеет прямое отношение к национальной безопасности США". Главная задача Вашингтона — "развертывание более смертоносной, устойчивой, гибкой боевой группировки, способной обеспечить конкурентное преимущество в этом ключевом регионе". Помимо Северного Ледовитого океана речь идет о Беринговом проливе и морском коридоре в районе Гренландии, Исландии и Норвегии.
Проблема в том, что США в Арктике принадлежит лишь небольшая территория на Аляске. Поэтому Вашингтон первым делом принялся оказывать давление на союзников по НАТО с требованием обеспечить беспрепятственный и неограниченный доступ в северные области.
Так, в середине этого года Белый дом предложил Канаде забыть об исключительном праве на арктический коридор, предусмотренном Конвенцией ООН. Глава ВМС США Ричард Спенсер еще раньше заявил о намерении нарастить в канадской зоне Ледовитого океана силы американского флота и увеличить число военных объектов.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после окончания пленарного заседания V Восточного экономического форума – 2019
7 сентября, 08:00РИА Новости
Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии
Многие эксперты уверены, что желание Трампа купить у Дании Гренландию также объясняется стремлением США получить военную базу в полярных водах.
Кроме того, "Арктическая доктрина" направлена на ослабление в регионе стратегических конкурентов США — России и Китая. Особенно сильно Вашингтон тревожится из-за Северного морского пути: американцы видят в этом проекте попытку Москвы и Пекина захватить ключевые локации в северных широтах.
Союзники по НАТО разделяют опасения Белого дома. В конце августа премьер-министр Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде выразила обеспокоенность экологическими и экономическими аспектами СМП и намерение провести проверку маршрута на соответствие европейским стандартам.
Экологические аргументы Запада на Москву впечатления не произвели. Старший советник посольства России в Норвегии Владимир Исупов напомнил, что проект СМП реализуется в наших территориальных водах и единственное, что остается Осло, — наблюдать со стороны.
Россия сама позаботилась об экологической безопасности арктических проектов. В середине августа крупнотоннажный танкер "Проспект Королева" (принадлежит "Совкомфлоту") первым в мире прошел весь СМП на экологически чистом топливе — сжиженном газе. Всего "Совкомфлот" располагает шестью судами зеленой серии.
Все меньше используя в арктических водах суда с "грязными" дизельными двигателями, Россия будет расширять флот на ядерном топливе. "Со следующего года Международная морская организация снижает допустимое содержание серы в судовом топливе с 3,5 до 0,5 процента. Спрос на суда с силовыми установками на СПГ увеличится. Но есть и другая альтернатива: суда на ядерном топливе. У них нулевой выброс. Это особенно актуально, например, для Северного морского пути", — говорит президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Зарубежные специалисты рассуждают примерно так же. В частности, эксперт по энергетике из Свободного университета Брюсселя Самюэль Фурфари призвал Россию "не поддаваться на провокации экологических групп в отношении ядерной энергии", высоко оценив запуск в эксплуатацию плавучей АЭС "Академик Ломоносов".

По обе стороны

У России есть и союзники по СМП, причем по обе стороны маршрута. В начале октября посол Республики Исландия в Москве Берглинд Асгейрсдоттир сообщил, что в Рейкьявике "очень внимательно следят за тем, как развивается проект", а также рассматривают возможность строительства международного порта для крупных судов, проходящих по Севморпути.
Уборка пшеницы в Новосибирской области
16 октября, 08:00РИА Новости
Новая угроза для Штатов: Россия хочет создать "зерновую ОПЕК"
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в сентябре выразил удовлетворение сотрудничеством с Россией по развитию Севморпути: на корейских верфях сейчас строится 15 танкеров-ледоколов для перевозки СПГ по арктическому маршруту.
Эксперты не сомневаются: уже в ближайшие годы на СМП перейдет основная часть товаропотока между западным и восточным полушариями. Путь по этому маршруту почти на месяц короче традиционного — через Суэцкий канал. К тому же намного безопаснее: нет сомалийских и прочих пиратов.
Россия планирует ежегодно перевозить по СМП 50 миллионов тонн грузов к 2024-му году — это закреплено в майском указе Владимира Путина. По словам главы дирекции СМП "Росатома" Вячеслава Рукши, такого показателя удастся достичь и, возможно, превысить его благодаря экспорту энергоресурсов со строящегося комплекса "Арктик СПГ — 2" (оттуда ежегодно будет отгружаться 18 миллионов тонн сжиженного газа), таймырской грузовой базы "ВостокУголь" (20 миллионов тонн угля) и Паяхского месторождения (более пяти миллионов тонн нефти).

Но речь идет не только об ископаемом топливе. Омская область собирается транспортировать по СМП зерно для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В середине октября замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут одобрила экспортный маршрут через Иртыш, Обь, Обскую губу, порт Сабетта и далее — по СМП. Эксперимент проведут в июле следующего года.

Россия продолжит реализовывать масштабные арктические проекты. "Арктика в настоящий момент среди регионов мира — одна из самых неизученных территорий, поэтому именно здесь кроется потенциал, который даст импульс развития в будущем всему миру. <…> Это 80 процентов газа, 20 процентов нефти и до 100 процентов запасов полезных ископаемых по ряду элементов. Мы насчитали более 100 перспективных проектов, в которые будет вложено порядка 11 триллионов рублей до 2030 года", — напоминает директор по Арктике АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки бизнеса" Дмитрий Фишкин.
Атомный ледокол Ямал во время научно-исследовательских работ в Карском море
3 октября 2018, 08:00РИА Новости
Море богатств: Россия поднимет госдолг США с арктического дна
22168048
Обсудить 8
Северный морской путьСовкомфлотРосатомНорвегияРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
РИА
Новости
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты
На учениях под руководством Путина прошли пуски баллистических ракет
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Политолог объяснил, зачем президент Эстонии пригласила Путина в Тарту
Лента
новостей
Командир АПЛ Юрий Долгорукий Сергей Морозов
National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Акция протеста в Гонконге
Элиты США определились: Гонконг надо оторвать от Китая
Основатель музея Дарья Жукова на пресс-конференции по случаю открытия нового здания музея современного искусства Гараж в Парке Горького
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Цинхай-Тибетская железная дорога
Как тебе такое, Илон Маск: поезд отправится за облака
Полиция
Пропавшего под Екатеринбургом десятилетнего мальчика нашли живым
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Барабанщик группы Queen Роджер Тейлор
Барабанщик Queen ответил критикам фильма "Богемская рапсодия"
Орехи
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали двух руководителей ОВД "Дорогомилово" за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
09:19СМИ: Iberia и Vueling отменили почти 50 рейсов из-за забастовки в Каталонии
09:18В Красноярске загорелась шахта лифта жилого дома
09:07В Новосибирске ликвидировали пожар в двух жилых домах
09:04На Алеутских островах экстренно сел пассажирский самолет
09:03Суд в Хабаровске обязал провести ремонт камер больницы в СИЗО
08:57Спецслужбы стран ШОС задержали более 600 террористов за 2018 год
08:57МВД Дагестана прокомментировало сообщения о "нападении Джокера" на школу
Лента новостейМолния