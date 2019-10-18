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РИА Новости

Лучшие фото недели: Ким Чен Ын на коне, гигантская кобра и зомби в городе

11:52 18.10.2019 (обновлено: 12:06 18.10.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Nelson Antoine

Показ коллекции Fabiana Milazzo на Неделе моды в Сан-Паулу.

Модель на показе Fabiana Milazzo в рамках Недели моды в Сан-Паулу
1 из 30

Показ коллекции Fabiana Milazzo на Неделе моды в Сан-Паулу.

© AP Photo / Nelson Antoine
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
2 из 30

Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

© РИА Новости / POOL
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© REUTERS / Ivan Alvarado

Демонстрант стреляет из самодельного оружия на акции протеста в столице Эквадора Кито.

Демонстрант стреляет из самодельного оружия во время акции протеста в Кито, Эквадор
3 из 30

Демонстрант стреляет из самодельного оружия на акции протеста в столице Эквадора Кито.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AP Photo / Greg McWilliams

Авария на гонках NASCAR Cup Series в Талладеге.

Авария на гонках NASCAR Cup Series в Талладеге
4 из 30

Авария на гонках NASCAR Cup Series в Талладеге.

© AP Photo / Greg McWilliams
© AFP 2019 / KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан на белом коне.

Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан
5 из 30

Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан на белом коне.

© AFP 2019 / KCNA
© AFP 2019 / Lluis Gene

Столкновения протестующих с полицией возле аэропорта Эль-Прат в Барселоне.

Столкновения протестующих с полицией возле аэропорта Эль-Прат в Барселоне
6 из 30

Столкновения протестующих с полицией возле аэропорта Эль-Прат в Барселоне.

© AFP 2019 / Lluis Gene
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Жители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию.

Жители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию
7 из 30

Жители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" на учениях Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2019".

Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
8 из 30

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" на учениях Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2019".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Даничев

Российская фигуристка Алена Косторная исполняет произвольную программу на турнире Finlandia Trophy 2019.

Алёна Косторная (Россия) выступает с произвольной программой в соревнованиях среди женщин на турнире Finlandia Trophy 2019 по фигурному катанию в Эспоо
9 из 30

Российская фигуристка Алена Косторная исполняет произвольную программу на турнире Finlandia Trophy 2019.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© AP Photo / STR

Мать легкоатлета Элиуда Кипчоге, пробежавшего марафон менее чем за два часа, вместе с друзьями и соседями радуется успеху сына.

Мать легкоатлета Элиуда Кипчоге, пробежавшего марафон менее чем за два часа, вместе с друзьями и соседями радуется результатам сына перед телевизором
10 из 30

Мать легкоатлета Элиуда Кипчоге, пробежавшего марафон менее чем за два часа, вместе с друзьями и соседями радуется успеху сына.

© AP Photo / STR
© REUTERS / Annegret Hilse

Закат в Осаке.

Люди фотографируют закат в Осаке, Япония. 12 октября 2019
11 из 30

Закат в Осаке.

© REUTERS / Annegret Hilse
© AFP 2019 / Martin Bernetti

Жители Кито празднуют окончание протестов и отмену указа о повышении цен на топливо.

Женщина с ребенком в Кито, Эквадор
12 из 30

Жители Кито празднуют окончание протестов и отмену указа о повышении цен на топливо.

© AFP 2019 / Martin Bernetti
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас празднует победу на Гран-при Формулы-1 Японии.

Пилот команды Мерседес Вальттери Боттас празднует победу на Гран-при Японии
13 из 30

Пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас празднует победу на Гран-при Формулы-1 Японии.

© REUTERS / Soe Zeya Tun
© AP Photo / Michael Probst

Исландские жеребята в Верхайме.

Исландские жеребята в Верхайме, Германия
14 из 30

Исландские жеребята в Верхайме.

© AP Photo / Michael Probst
© AFP 2019 / Martin Bureau

Участницы "Зомби-моба" в Париже.

Участницы Зомби-моба в Париже
15 из 30

Участницы "Зомби-моба" в Париже.

© AFP 2019 / Martin Bureau
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Отдыхающие ловят рыбу возле маяка в заливе Нотиос-Эввоикос Эгейского моря.

Отдыхающие ловят рыбу возле маяка в заливе Нотиос-Эввоикос Эгейского моря
16 из 30

Отдыхающие ловят рыбу возле маяка в заливе Нотиос-Эввоикос Эгейского моря.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
17 из 30
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге.
© Sputnik / Сергей Мелконов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки клуба "Локомотив-Куан" выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между БК "Локомотив-Кубань" (Россия) и БК "Лимож" (Франция).

Девушки группы поддержки БК Локомотив-Куан выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между БК Локомотив-Кубань и БК Лимож
18 из 30

Девушки из группы поддержки клуба "Локомотив-Куан" выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между БК "Локомотив-Кубань" (Россия) и БК "Лимож" (Франция).

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AP Photo / J. David Ake

Луна над Манхэттеном.

Луна над Манхэттеном
19 из 30

Луна над Манхэттеном.

© AP Photo / J. David Ake
© AFP 2019 / Nhac Nguyen

Сборщик мусора везет пластик на переработку в пригороде Ханоя.

Сборщик мусора везет пластик на переработку в пригороде Ханоя
20 из 30

Сборщик мусора везет пластик на переработку в пригороде Ханоя.

© AFP 2019 / Nhac Nguyen
© REUTERS / Kyodo

Последствия сильнейшего за несколько десятилетий тайфуна "Хагибис" в Японии.

Последствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония
21 из 30

Последствия сильнейшего за несколько десятилетий тайфуна "Хагибис" в Японии.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2019 / Narinder Nanu

Празднование годовщины рождения четвертого Гуру сикхов Рам Даса в Золотом храме.

Люди празднуют годовщину рождения четвертого сикхского Гуру Рам Даса в Золотом храме
22 из 30

Празднование годовщины рождения четвертого Гуру сикхов Рам Даса в Золотом храме.

© AFP 2019 / Narinder Nanu
© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi

Последствия тайфуна "Хагибис" в Нагано.

Последствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония
23 из 30

Последствия тайфуна "Хагибис" в Нагано.

© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi
© AFP 2019 / Krabi Pitakpracha Foundation

Четырехметровая кобра, пойманная тайскими спасателями в ливневой канализации.

Спасенная четырехметровая кобра, найденная в канализации. Краби, Тайланд
24 из 30

Четырехметровая кобра, пойманная тайскими спасателями в ливневой канализации.

© AFP 2019 / Krabi Pitakpracha Foundation
© REUTERS / China Stringer Network

Сушка бамбука, из которого изготавливают палочки для еды, в Китае.

Сушка бамбука для изготовления палочек для еды, Китай
25 из 30

Сушка бамбука, из которого изготавливают палочки для еды, в Китае.

© REUTERS / China Stringer Network
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Модель в гримерной перед показом одежды на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia
26 из 30

Модель в гримерной перед показом одежды на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© AP Photo / Peter Komka

Женщина в национальном костюме выходит из кабины для голосования в Венгрии.

Женщина в традиционной одежде выходит из кабины для голосования, Венгрия.
27 из 30

Женщина в национальном костюме выходит из кабины для голосования в Венгрии.

© AP Photo / Peter Komka
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кошки породы канадский сфинкс и эльф на выставке "КоШарики Шоу" в Москве, совместной с международной выставкой "KOT da VINCI — 10".

Выставки КоШарики Шоу и KOT da VINCI - 10 в Москве
28 из 30

Кошки породы канадский сфинкс и эльф на выставке "КоШарики Шоу" в Москве, совместной с международной выставкой "KOT da VINCI — 10".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© REUTERS / Parwiz

Мальчик сидит на кукурузном поле в Афганистане после сбора урожая.

Мальчик сидит на початках кукурузы после сбора урожая, Афганистан
29 из 30

Мальчик сидит на кукурузном поле в Афганистане после сбора урожая.

© REUTERS / Parwiz
© REUTERS / Ivan Alvarado

Акции протеста в Эквадоре.

Акции протеста в Эквадоре
30 из 30

Акции протеста в Эквадоре.

© REUTERS / Ivan Alvarado
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