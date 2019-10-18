Лучшие фото недели: Ким Чен Ын на коне, гигантская кобра и зомби в городе

Показ коллекции Fabiana Milazzo на Неделе моды в Сан-Паулу.
Показ коллекции Fabiana Milazzo на Неделе моды в Сан-Паулу.
Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.
Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.
Демонстрант стреляет из самодельного оружия на акции протеста в столице Эквадора Кито.
Демонстрант стреляет из самодельного оружия на акции протеста в столице Эквадора Кито.
Авария на гонках NASCAR Cup Series в Талладеге.
Авария на гонках NASCAR Cup Series в Талладеге.
Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан на белом коне.
Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан на белом коне.
Столкновения протестующих с полицией возле аэропорта Эль-Прат в Барселоне.
Жители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию.
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" на учениях Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2019".
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" на учениях Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2019".
Российская фигуристка Алена Косторная исполняет произвольную программу на турнире Finlandia Trophy 2019.
Российская фигуристка Алена Косторная исполняет произвольную программу на турнире Finlandia Trophy 2019.
Мать легкоатлета Элиуда Кипчоге, пробежавшего марафон менее чем за два часа, вместе с друзьями и соседями радуется успеху сына.
Мать легкоатлета Элиуда Кипчоге, пробежавшего марафон менее чем за два часа, вместе с друзьями и соседями радуется успеху сына.
Закат в Осаке.
Жители Кито празднуют окончание протестов и отмену указа о повышении цен на топливо.
Жители Кито празднуют окончание протестов и отмену указа о повышении цен на топливо.
Пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас празднует победу на Гран-при Формулы-1 Японии.
Пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас празднует победу на Гран-при Формулы-1 Японии.
Исландские жеребята в Верхайме.
Исландские жеребята в Верхайме.
Участницы "Зомби-моба" в Париже.
Отдыхающие ловят рыбу возле маяка в заливе Нотиос-Эввоикос Эгейского моря.
Отдыхающие ловят рыбу возле маяка в заливе Нотиос-Эввоикос Эгейского моря.
Девушки из группы поддержки клуба "Локомотив-Куан" выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между БК "Локомотив-Кубань" (Россия) и БК "Лимож" (Франция).
Девушки из группы поддержки клуба "Локомотив-Куан" выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между БК "Локомотив-Кубань" (Россия) и БК "Лимож" (Франция).
Луна над Манхэттеном.
Луна над Манхэттеном.
Сборщик мусора везет пластик на переработку в пригороде Ханоя.
Последствия сильнейшего за несколько десятилетий тайфуна "Хагибис" в Японии.
Празднование годовщины рождения четвертого Гуру сикхов Рам Даса в Золотом храме.
Празднование годовщины рождения четвертого Гуру сикхов Рам Даса в Золотом храме.
Последствия тайфуна "Хагибис" в Нагано.
Четырехметровая кобра, пойманная тайскими спасателями в ливневой канализации.
Четырехметровая кобра, пойманная тайскими спасателями в ливневой канализации.
Сушка бамбука, из которого изготавливают палочки для еды, в Китае.
Сушка бамбука, из которого изготавливают палочки для еды, в Китае.
Модель в гримерной перед показом одежды на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Модель в гримерной перед показом одежды на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Женщина в национальном костюме выходит из кабины для голосования в Венгрии.
Женщина в национальном костюме выходит из кабины для голосования в Венгрии.
Кошки породы канадский сфинкс и эльф на выставке "КоШарики Шоу" в Москве, совместной с международной выставкой "KOT da VINCI — 10".
Кошки породы канадский сфинкс и эльф на выставке "КоШарики Шоу" в Москве, совместной с международной выставкой "KOT da VINCI — 10".
Мальчик сидит на кукурузном поле в Афганистане после сбора урожая.
Акции протеста в Эквадоре.