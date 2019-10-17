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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган отметил важность совместных усилий Турции и США для мира в регионе

23:55 17.10.2019
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© REUTERS / Presidential Press Office / Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat Kula
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 17 окт - РИА Новости. Совместные усилия Турции и США будут способствовать укреплению мира и стабильности в регионе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган после достижения турецко-американской договоренности о приостановке военной операции Анкары в Сирии.
Ранее Эрдоган провел продолжавшиеся более 4 часов переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре, в результате чего стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов на 30 километров от границы с Турцией. Трамп ранее заявил, что по итогам переговоров Пенса в Турции по сирийской проблеме есть "отличные новости" и "миллионы жизней будут спасены".
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"Когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней. Уверен, что эти совместные усилия будут способствовать укреплению мира и стабильности в нашем регионе", - написал Эрдоган в Twitter, обращаясь к Трампу.
Он обратился к Трампу подчеркнуто вежливо "господин президент" на фоне скандального письма к нему американского президента, в котором тот просил Эрдогана "не валять дурака" и "не подводить весь мир" военной операцией в Сирии.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
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Ранее Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииМайк ПенсВойна в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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