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РИА Новости

Дагестанский Джокер объяснил, зачем пришел в школу с топором

22:42 17.10.2019 (обновлено: 10:14 18.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТопор
Топор
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Задержанный за вторжение в школу житель Дагестана заявил, что пришел в учебное заведение с просьбой сделать музыку потише. Его показания опубликованы в инстаграме регионального МВД.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в дагестанском селе Уллуая вооруженный топором мужчина в маске Джокера ворвался в школу. Затем его задержали, составили на него протокол о хулиганстве и отпустили.
Кадр из фильма Джокер
16 октября, 13:26Культура
На показе "Джокера" произошла массовая драка с применением оружия
По словам задержанного, музыка из школы мешала спать его ребенку и он зашел сделать педагогам замечание. Наличие маски и инструментов он объяснил слесарными работами, которые 33-летний мужчина перед этим проводил у себя дома.
Также он пояснил, что не смотрел фильм "Джокер", и не знает, как выглядит этот персонаж.
МВД Дагестана проводит проверку.
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РоссияДагестанПроисшествия
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