Дагестанский Джокер объяснил, зачем пришел в школу с топором

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Задержанный за вторжение в школу житель Дагестана заявил, что пришел в учебное заведение с просьбой сделать музыку потише. Его показания опубликованы в инстаграме регионального МВД.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в дагестанском селе Уллуая вооруженный топором мужчина в маске Джокера ворвался в школу. Затем его задержали, составили на него протокол о хулиганстве и отпустили.
По словам задержанного, музыка из школы мешала спать его ребенку и он зашел сделать педагогам замечание. Наличие маски и инструментов он объяснил слесарными работами, которые 33-летний мужчина перед этим проводил у себя дома.
Также он пояснил, что не смотрел фильм "Джокер", и не знает, как выглядит этот персонаж.
МВД Дагестана проводит проверку.