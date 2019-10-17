Эксперт прокомментировал решение Эрдогана прекратить огонь в Сирии

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Решение прекратить огонь в Сирии сейчас выгодно для президента Турции Реджепа Эрдогана, но он может тянуть с окончанием операции или вообще передумать, предсказать что-либо сейчас очень сложно, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

Вице-президент США Майк Пенс ранее по итогам переговоров с Эрдоганом заявил, что стороны достигли договоренности о прекращении огня на севере Сирии и отводе сил YPG в течение 120 часов в зону безопасности.

"Исходя из того, какой шум поднялся в США из-за так называемого "письма Трампа", эта новость конечно Трампу на руку. Это можно рассматривать как определенную его внешнеполитическую победу. Его все ругали, а он раз и договорился о прекращении огня ... Это в первую очередь победа Трампа", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Говорить о последствиях договоренности пока сложно, главное, что "Эрдоган позволил себя уговорить", отметил Рогулев.

"Как он будет дальше поступать, мы не можем предсказать. Я думаю, это все маневрирование. Эрдоган старается и с Россией поддерживать контакт, и с американцами договаривается, и в глазах собственной публики он будет выглядеть как выдающийся государственный деятель", - отметил он.

Но проблема курдов не решится за один день из-за того, что Эрдоган отведет свои войска, подчеркнул политолог.

"Он понял, что и практических результатов будет не так просто добиться, целиком контролировать он эту зону не сможет. Я думаю, что и курды были не абсолютно бессильны. Это не легкая прогулка для Эрдогана, и она могла иметь для Турции достаточно серьезные последствия. На данный момент ему выгодно поступить так. Но мы знаем по предыдущему опыту, что Эрдоган может поменять свое отношение. Что касается этой операции, он может сделать вид, что прекращает ее, и тянуть очень долго. Но саму проблему это не решит", - добавил он.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.