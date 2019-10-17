Совбез ООН прокомментировал переговоры США и Турции по операции в Сирии

ООН, 17 окт - РИА Новости. Приостановка военной операции Турции на севере Сирии, если она произойдет, даст сторонам шанс вернуться к политическому треку, заявил журналистам председатель СБ ООН, постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила.

"Мы слышали о решении прекратить огонь. Но мы не знаем деталей. Я думаю, Совбез официально уведомят об этом решении и Совет это затем обсудит", - сказал Матжила.

"Если это произойдет - я думаю, это шаг в верном направлении", - добавил он.

По его словам, прекращение боевых действий даст Совбезу возможность обсудить "завершение игры", надо будет переходить к политическому процессу. "И это может помочь нам вдохновить спецпредставителя генсека ООН по САР Гейра Педерсена работать очень активно с конституционным комитетом", - указал он.

"Если это произойдет (боевые действия будут приостановлены - ред.), Это даст сторонам шанс вернуться к политическому треку", - добавил постпред ЮАР.

Президент Турции 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

В четверг вице-президент США Майк Пенс ранее по итогам переговоров с Эрдоганом объявил о достижении договоренностей, согласно которым Анкара обязалась на 120 часов прекратить военную операцию в Сирии.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.