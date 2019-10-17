Трамп заявил, что ждет визита Эрдогана в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с визитом в ноябре, как и планировалось.

"Думаю, что он приедет в следующем месяце", - заявил Трамп журналистам.

Ранее в Вашингтоне ставили под сомнение возможность визита Эрдогана в случае продолжения военной операции турецкой армии в Сирии.

Президент Турции 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Вице-президент США Майк Пенс ранее по итогам переговоров с Эрдоганом в четверг заявил, что стороны достигли договоренности о прекращении огня на севере Сирии и отводе сил YPG в течение 120 часов в зону безопасности.