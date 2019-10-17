США и Турция подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США и Турция подтвердили, что поддерживают территориальную целостность Сирии и политический процесс урегулирования, говорится в распространенном совместном заявлении двух стран.

Вице-президент США Майк Пенс ранее по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом объявил о достижении договоренностей, согласно которым Анкара обязалась на 120 часов прекратить военную операцию в Сирии.

"Обе страны подтвердили свою приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, а также политическому процессу под эгидой ООН, который направлен на то, чтобы положить конец сирийскому конфликту в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - следует из документа.