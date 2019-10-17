Трамп назвал Эрдогана другом и "чертовски хорошим лидером"

ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодари президента Турции Тайипа Эрдогана за решение по приостановке военной операции в Сирии, назвав его другом, которого он ценит сейчас и будет ценить в будущем.

"Я просто хочу поблагодарить и поздравить президента Эрдогана. Он мой друг. И я рад, что у нас не возникло проблем. Если быть честным, он чертовски хороший лидер. Он жесткий человек, он сильный человек. И он сделал правильную вещь. Мы ценим это и будем ценить это в будущем", - сказал Трамп в ходе общения с журналистами в четверг.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

В четверг вице-президент США Майк Пенс ранее по итогам переговоров с Эрдоганом объявил о достижении договоренностей, согласно которым Анкара обязалась на 120 часов прекратить военную операцию в Сирии.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.