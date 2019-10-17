США получили гарантии от сирийских курдов об отходе от границы с Турцией

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что получил от сирийских курдов гарантии организованного отвода сил от границы с Турцией в зону безопасности.

"В вопросе YPG, вооруженных сил сирийских курдов, мы получили гарантии от них, что они отойдут. Они с благодарностью приняли эту возможность прекращения огня, чтобы организованно выйти в безопасную зону", - заверил Пенс, выступление которого в Анкаре транслировал телеканал Fox News

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

В четверг Пенс по итогам переговоров с Эрдоганом заявил, что стороны достигли договоренности о прекращении огня на севере Сирии и отводе сил YPG в течение 120 часов в зону безопасности.