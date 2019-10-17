Общественники рассказали о "юридически некачественных" проектах в Раде

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Более 60% законопроектов, которые были зарегистрированы в Верховной раде в сентябре, оказались "юридически некачественными" и требуют доработки или отклонения, сообщила в четверг пресс-служба всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иностранные лидеры отметили эффективность работы Рады и скорость принятия им законов. Парламент приступил к работе 29 августа. Глава фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что оценивает трудоспособность и эффективность работы парламента в первые 50 дней на семь баллов из десяти.

"В Верховной Раде продолжается практика регистрации значительного процента юридически некачественных законопроектов. Об этом свидетельствуют выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады (ГНЭУ), которые были проанализированы экспертами "Комитета избирателей". Так, ГНЭУ было подготовлены обобщающие выводы по 65 законопроектам, зарегистрированным в сентябре 2019 года, из которых 40 проектов законов (или 61%) было рекомендовано доработать, вернуть субъекту инициативы или вообще отклонить", - говорится в сообщении.

По данным организации, чаще всего причинами для критики законопроектов была их юридическая некорректность и противоречие уже существующим законодательным актам.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у "Европейской солидарности" - 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.