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РИА Новости

Общественники рассказали о "юридически некачественных" проектах в Раде

19:02 17.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Более 60% законопроектов, которые были зарегистрированы в Верховной раде в сентябре, оказались "юридически некачественными" и требуют доработки или отклонения, сообщила в четверг пресс-служба всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иностранные лидеры отметили эффективность работы Рады и скорость принятия им законов. Парламент приступил к работе 29 августа. Глава фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что оценивает трудоспособность и эффективность работы парламента в первые 50 дней на семь баллов из десяти.
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"В Верховной Раде продолжается практика регистрации значительного процента юридически некачественных законопроектов. Об этом свидетельствуют выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады (ГНЭУ), которые были проанализированы экспертами "Комитета избирателей". Так, ГНЭУ было подготовлены обобщающие выводы по 65 законопроектам, зарегистрированным в сентябре 2019 года, из которых 40 проектов законов (или 61%) было рекомендовано доработать, вернуть субъекту инициативы или вообще отклонить", - говорится в сообщении.
По данным организации, чаще всего причинами для критики законопроектов была их юридическая некорректность и противоречие уже существующим законодательным актам.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у "Европейской солидарности" - 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Партия "Слуга народа" получила 254 мандата в новой Раде, что позволило ей создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы.
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