Подмосковные власти назвали среднюю зарплату детских педагогов в 2020 году

Подготовка к обеду в старшей группе детского сада. Архивное фото

Подготовка к обеду в старшей группе детского сада

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Средняя зарплата педагогов дошкольного образования в Подмосковье составит в следующем году около 54 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

Сообщается, что парламент принял закон о финансовом обеспечении прав граждан на получение дошкольного образования за счет средств бюджета региона в 2020 году. В нем закреплен порядок расчета зарплаты педагогов.

"Для расчета финансового обеспечения будет использоваться прогнозируемая среднемесячная зарплата работников дошкольного образования. В 2020 году она составит 53,9 тысячи рублей. Численность воспитателей в следующем году составит 35 тысяч человек", - говорится в сообщении.