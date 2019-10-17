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РИА Новости

Подмосковные власти назвали среднюю зарплату детских педагогов в 2020 году

18:59 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодготовка к обеду в старшей группе детского сада
Подготовка к обеду в старшей группе детского сада
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Подготовка к обеду в старшей группе детского сада. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Средняя зарплата педагогов дошкольного образования в Подмосковье составит в следующем году около 54 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Московской областной думы.
Сообщается, что парламент принял закон о финансовом обеспечении прав граждан на получение дошкольного образования за счет средств бюджета региона в 2020 году. В нем закреплен порядок расчета зарплаты педагогов.
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"Для расчета финансового обеспечения будет использоваться прогнозируемая среднемесячная зарплата работников дошкольного образования. В 2020 году она составит 53,9 тысячи рублей. Численность воспитателей в следующем году составит 35 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Пресс-служба приводит данные замминистра образования Подмосковья, согласно которым, как ожидается, в 2020 году 1974 детсада будут посещать 420 тысяч детей, что на 4,4% больше, чем в 2019-м.
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