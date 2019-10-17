Эксперт назвала условие для принятия британским парламентом сделки с ЕС

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Принятие парламентом обновленного соглашения Великобритании с Евросоюзом по Brexit зависит от решения Североирландской Демократической юнионистской партии (DUP), считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Как отметила Ананьева в беседе с РИА Новости, в британской прессе уже появились расклады политических сил в британском парламенте. По ее словам, в самом благоприятном случае соглашение поддержат все депутаты от Консервативной партии, Демократическая юнионистская партия и несколько перебежчиков от оппозиционной Лейбористской партии.

"К мнению Демократической юнионисткой партии прислушиваются ярые брекзитеры в Консервативной партии, депутаты в парламенте. Получается, что сейчас все зависит от того, какое решение примет Демократическая юнионистская партия. Она заявила, что с этим соглашением она согласиться не может. Произойдет ли какое-либо изменение - мы не знаем... Так что нынешняя эйфория несколько преждевременна", - считает эксперт.

Она отметила, что если парламент проголосует против нового соглашения, то британский премьер Борис Джонсон по закону будет обязан направить в Брюссель письмо с просьбой о новой отсрочке, которую он просить не хочет.

"То есть формально он будет придерживаться буквы закона и такое письмо направит, но он будет свободен в своих иных действиях", - подчеркнула она.

Как считает Ананьева, вполне возможно, что Джонсон сможет добиться того, что со стороны ЕС последуют действия, которые приведут к тому, что Британия выйдет из ЕС без сделки. Потому что решение об отсрочке в ЕС должно быть принято консенсусом, "то есть все оставшиеся 27 стран-членов должны проголосовать за предоставление отсрочки".

По словам эксперта, в прессе ходили слухи о том, что Франция не хотела бы, чтобы была предоставлена новая отсрочка, и о том, что Джонсон обращался к Венгрии с тем, чтобы она наложила вето на новую отсрочку.

"Так что вот такие какие-то закулисные интриги не исключены", - отметила она.

Текст соглашения долго согласовывался на переговорах Лондона и Брюсселя и был утвержден переговорщиками в четверг утром. Британский парламент проголосует по тексту нового соглашения о Brexit в субботу, сообщила представитель канцелярии премьера. Против соглашения в предлагаемом премьером Борисом Джонсоном виде выступают все оппозиционные партии и союзница консерваторов Североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP), что делает его утверждение парламентом фактически невозможным и оставляет открытым вопрос о перспективах Brexit.