Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент Турции Рейджеп Эрдоган продемонстрировал, что "крут не меньше" американского коллеги Дональда Трампа, заявил сенатор Алексей Пушков.

Так парламентарий прокомментировал публикации СМИ об "ответе" Эрдогана на послание из Вашингтона. Ранее телеканал Би-би-си со ссылкой на источники сообщил, что турецкий лидер якобы выкинул письмо Трампа в мусорную корзину.

Пушков предположил, что Анкара намеренно допустила утечку этой информации в СМИ.

"Трамп хотел своим письмом показать, насколько он крут. Эрдоган показал, что он крут не меньше", — написал он в твиттере.

Ранее в Сети появился текст обращения, которое Трамп адресовал Эрдогану в день начала операции "Источник мира" на севере Сирии. В этом письме президент США потребовал от главы Турции "не стоить из себя крутого парня" и "не быть дураком".