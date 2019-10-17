Дефо рассказал, как Паттинсон мучил себя для погружения в роль

"Я думаю, он просто как следует не изучал актерское мастерство. Иначе, как объяснить, почему, когда ему надо изобразить утопленника, он на самом деле будет захлебываться? Я не хочу осуждать его, — прокомментировал Дефо. — Но все равно не могу забыть, как иногда он избивал себя. Однажды даже пытался задушить себя пальцами".