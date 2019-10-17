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РИА Новости
Культура

Дефо рассказал, как Паттинсон мучил себя для погружения в роль

22:35 17.10.2019 (обновлено: 22:37 17.10.2019)
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© A24/New Regency Pictures, 2019Кадр из фильма "Маяк"
Кадр из фильма Маяк
© A24/New Regency Pictures, 2019
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Американский актер Уиллем Дефо рассказал, какие страшные вещи делал Роберт Паттинсон для погружения в роль в фильме "Маяк", сообщает Daily Mail.

"Я думаю, он просто как следует не изучал актерское мастерство. Иначе, как объяснить, почему, когда ему надо изобразить утопленника, он на самом деле будет захлебываться? Я не хочу осуждать его, — прокомментировал Дефо. — Но все равно не могу забыть, как иногда он избивал себя. Однажды даже пытался задушить себя пальцами".

В драме Роберта Эккерса Паттинсон играет Ифраима Уинслоу, который приезжает на остров, чтобы в течение четырех недель поработать помощником смотрителя маяка Томаса Уэйка (Уиллем Дефо).
Кинокритики уверены, что после этой картины Паттинсона могут номинировать на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль.
В российский прокат лента "Маяк" выходит 23 января 2020 года.
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