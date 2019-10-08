Роберта Паттинсона выдвинут на "Оскар" за фильм "Маяк"

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Британского актера Роберта Паттинсона выдвинут на "Оскар" за лучшую мужскую роль в психологическом хорроре "Маяк", . Британского актера Роберта Паттинсона выдвинут на "Оскар" за лучшую мужскую роль в психологическом хорроре "Маяк", сообщает NME.

Ожидается, что его коллега по фильму Уиллем Дефо будет претендовать на звание "лучшего актера второго плана".

Фильм Роберта Эггерса получил положительные отзывы в Каннах, а сам режиссер удостоился премии Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI).

В картине рассказывается о взаимоотношениях двух смотрителей маяка (Паттинсон и Дефо) на маленьком острове. Рейтинг ленты на сайте-агрегаторе отзывов зрителей RottenTomatoes составил 83%.

Описывая работу с Дефо, Паттинсон рассказал: "Я знал, что он привнесет в нашу работу какую-то сумашедшинку и осознавал, что у него много анархистской энергии. Меня это очень напугало, но это всегда помогает, когда твой персонаж должен быть кем-то напуган".