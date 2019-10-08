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РИА Новости
Культура

Роберта Паттинсона выдвинут на "Оскар" за фильм "Маяк"

13:08 08.10.2019
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© New Regency Pictures, 2019Кадр из фильма "Маяк"
Кадр из фильма Маяк
© New Regency Pictures, 2019
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Британского актера Роберта Паттинсона выдвинут на "Оскар" за лучшую мужскую роль в психологическом хорроре "Маяк", сообщает NME.
Ожидается, что его коллега по фильму Уиллем Дефо будет претендовать на звание "лучшего актера второго плана".
Фильм Роберта Эггерса получил положительные отзывы в Каннах, а сам режиссер удостоился премии Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI).
В картине рассказывается о взаимоотношениях двух смотрителей маяка (Паттинсон и Дефо) на маленьком острове. Рейтинг ленты на сайте-агрегаторе отзывов зрителей RottenTomatoes составил 83%.
Описывая работу с Дефо, Паттинсон рассказал: "Я знал, что он привнесет в нашу работу какую-то сумашедшинку и осознавал, что у него много анархистской энергии. Меня это очень напугало, но это всегда помогает, когда твой персонаж должен быть кем-то напуган".
Паттинсон сыграет в кино легендарного Бэтмена: "Никогда не думал об этом как о реальной перспективе. Не понимаю, как получил эту роль", — признался актер.
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КультураКино и сериалыНовости культурыУиллем ДефоРоберт Паттинсон
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