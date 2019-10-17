Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T18:09Z
https://ria.ru/20191017/1559909017.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155921/60/1559216053_164:433:2652:1832_1036x0_80_0_0_3c8fb586f528ead86bb27cc9b40e8633.jpg
РИА Новости

В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины

18:09 17.10.2019
994
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Парламент Украины создал временную следственную комиссию по вопросам формирования и реализации госполитики по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины, решение на заседании в четверг поддержали 316 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Временная специальная комиссия обеспечит изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов Верховной рады Украины... по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины", - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте Рады.
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии Наши Евгений Мураев
24 августа, 17:19РИА Новости
Депутат Рады заявил о необходимости Украины вернуть суверенитет
Согласно документу, в состав комиссии войдут 12 депутатов Рады. Главой следственной комиссии избран глава фракции "Голос" Сергей Рахманин, заместителем главы комиссии - замглава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Комиссия будет работать на протяжении трех месяцев, по итогам ее работы в Раде будет обнародован отчет.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. 20 октября 2017
24 июля, 00:52РИА Новости
Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
5430005
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде появилось межфракционное объединение "Кубань"
РИА
Новости
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
Студия телеканала NewsOne
Верховная рада начала расследование против трех украинских телеканалов
Лента
новостей
Операция по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
ЕСПЧ признал ряд жалоб против России неприемлемыми
Флаги США в Вашингтоне
В США подготовили законопроект о новых санкциях против России
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт "Миротворец"
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Политолог объяснил, зачем президент Эстонии пригласила Путина в Тарту
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Госдуме оценили создание в Раде объединения по "возвращению" Кубани
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Военные корабли в бухте Севастополя
Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Командир АПЛ Юрий Долгорукий Сергей Морозов
National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36Путин поздравил Российский научный центр "Прикладная химия" с юбилеем
10:35Киев принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
10:34Косачев назвал соглашение США и Турции по Сирии событием со знаком плюс
10:30В Минприроды подтвердили происхождение подаренных Путиным кречетов
10:28Прокуратура проверит московское СИЗО после отравления арестантов
10:28В Красноярске ребенок отравился угарным газом при пожаре в жилом доме
10:26Суд оставил под стражей директора хабаровского лагеря, где погибли дети
10:25Золотов положительно оценил совместные российско-китайские учения
10:24В Приморье будут судить мужчину, избившего до смерти младенца
10:23СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния