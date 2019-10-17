В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины

КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Парламент Украины создал временную следственную комиссию по вопросам формирования и реализации госполитики по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины, решение на заседании в четверг поддержали 316 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Временная специальная комиссия обеспечит изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов Верховной рады Украины... по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины", - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте Рады.

Согласно документу, в состав комиссии войдут 12 депутатов Рады. Главой следственной комиссии избран глава фракции "Голос" Сергей Рахманин, заместителем главы комиссии - замглава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Комиссия будет работать на протяжении трех месяцев, по итогам ее работы в Раде будет обнародован отчет.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.