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РИА Новости

В Волгограде возродили конную полицию

17:57 17.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве на показательных выступлениях в рамках фестиваля орловского рысака "Русская Легенда"
Сотрудники 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве на показательных выступлениях в рамках фестиваля орловского рысака Русская Легенда
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВОЛГОГРАД , 17 окт - РИА Новости. Спустя 13 лет в Волгограде возрождена конная полиция, кавалерийский взвод будет нести службу по обеспечению общественного порядка на массовых мероприятиях, а также на Мамаевом кургане, сообщил журналистам начальник областного ГУМВД Александр Кравченко.
В четверг в Волгограде состоялось торжественное открытие кавалерийского взвода и городского Центра кинологической службой в составе полка патрульно-постовой службы.
"В городе-герое Волгоград когда-то был полноценный конный дивизион. К сожалению, так получилось, что в 2006 году он был ликвидирован. Сегодня, благодаря усилиям управления МВД по Волгограду, главного управления и при поддержке администрации города и области, кавалерийское подразделение возрождено", - сообщил Кравченко. По его словам, конная полиция будет привлекаться для охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в том числе и во время матчей на стадионе "Волгоград Арена", также нести службу на Мамаевом кургане.
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На территории полка ППС построены конюшня, манеж. На данный момент здесь находится 9 лошадей и один жеребёнок, но в планах, по словам Кравченко, увеличить количество коней до 25. Кроме кавалерийского взвода здесь расположился центр кинологической службы, где содержится около 40 собак служебных пород. По информации пресс-службы регионального главка УВД, до сегодняшнего дня такого отдельного подразделения в городской полиции не было.
Как отметил Кравченко, на базе кавалерийского взвода будет работать конный клуб для детей.
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ГУМВДВолгоградОбщество
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