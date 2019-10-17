Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Прокуратура попросила назначить бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдуcамаду Гамидову семь лет колонии за присвоение и растрату, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Эдуард Исецкий.

"Оглашение назначено на 28 октября в 10.00. Прокурор в прениях просил назначить наказание Гамидову и [его заму Раюдину] Юсуфову наказание в виде семи и шести лет колонии строгого режима соответственно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данная категория дел предусматривает только общий режим.

Дело слушается в закрытом от прессы режиме из-за того, что прокурор получал угрозы от неизвестных в связи с этим процессом.

Как рассказывал РИА Новости адвокат Юсуфова Дагир Хасавов, обвинение считает, что Гамидов и Юсуфов присвоили 41 миллион рублей, предусмотренный на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому являются еще ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.

Месяц назад Хасавова задержали прямо в Лефортовском суде Москвы, куда он пришел на очередное заседание по делу своего клиента. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию "путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний шантажом". Виновным себя юрист не признал. Сейчас он заключен в СИЗО.