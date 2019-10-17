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РИА Новости

Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии

17:50 17.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов в Лефортовском суде Москвы. 3 июня 2019
Бывший врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов в Лефортовском суде Москвы. 3 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Прокуратура попросила назначить бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдуcамаду Гамидову семь лет колонии за присвоение и растрату, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Эдуард Исецкий.
"Оглашение назначено на 28 октября в 10.00. Прокурор в прениях просил назначить наказание Гамидову и [его заму Раюдину] Юсуфову наказание в виде семи и шести лет колонии строгого режима соответственно", - сказал собеседник агентства.
По его словам, данная категория дел предусматривает только общий режим.
Дело слушается в закрытом от прессы режиме из-за того, что прокурор получал угрозы от неизвестных в связи с этим процессом.
Сергей Иванец
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Как рассказывал РИА Новости адвокат Юсуфова Дагир Хасавов, обвинение считает, что Гамидов и Юсуфов присвоили 41 миллион рублей, предусмотренный на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому являются еще ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.
Месяц назад Хасавова задержали прямо в Лефортовском суде Москвы, куда он пришел на очередное заседание по делу своего клиента. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию "путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний шантажом". Виновным себя юрист не признал. Сейчас он заключен в СИЗО.
Массовые задержания чиновников за коррупцию и проверки общего состояния законности в Дагестане начались после назначения Владимира Васильева главой региона в сентябре прошлого года.
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