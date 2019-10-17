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РИА Новости
Чувашская республика

Чувашия и Крым договорились о сотрудничестве в области культуры и искусства

17:38 17.10.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЧЕБОКСАРЫ, 17 окт – РИА Новости. Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская заключили соглашение о межрегиональном сотрудничестве в области культуры и искусства, сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Церемония подписания соглашения состоялась в среду в Симферополе в рамках открытия в Крыму Дней культуры Чувашии.
Соглашение предусматривает расширение взаимовыгодного сотрудничества в сфере культуры и искусств, между учреждениями культуры и искусства и национально-культурными центрами. Реализация соглашения поможет приобщить еще больше людей независимо от их национальности к богатейшему наследию Чувашии и Крыма.
В ходе встречи представители чувашских национально-культурных объединений продемонстрировали тематическую выставку-презентацию.
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В мероприятии также приняли участие министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, первый заместитель министра культуры Республики Крым Татьяна Манежина, члены официальной делегации Чувашской Республики, деятели культуры и искусств, представители средств массовой информации.
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