Чувашия и Крым договорились о сотрудничестве в области культуры и искусства

ЧЕБОКСАРЫ, 17 окт – РИА Новости. Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская заключили соглашение о межрегиональном сотрудничестве в области культуры и искусства, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Церемония подписания соглашения состоялась в среду в Симферополе в рамках открытия в Крыму Дней культуры Чувашии.

Соглашение предусматривает расширение взаимовыгодного сотрудничества в сфере культуры и искусств, между учреждениями культуры и искусства и национально-культурными центрами. Реализация соглашения поможет приобщить еще больше людей независимо от их национальности к богатейшему наследию Чувашии и Крыма.

В ходе встречи представители чувашских национально-культурных объединений продемонстрировали тематическую выставку-презентацию.