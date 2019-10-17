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РИА Новости

В партии Порошенко прокомментировали задержание экс-замсекретаря СНБО

17:14 17.10.2019
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© Фото : сайт президента УкаиныБывший первым заместителем секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
Бывший первым заместителем секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
© Фото : сайт президента Укаины
Бывший первым заместителем секретаря СНБО Украины Олег Гладковский. Архивное фото
КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Сопредседатель фракции в Верховной раде Украины партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Артур Герасимов считает, что задержанием бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского украинские власти пытаются отвлечь внимание общественности от акций протеста из-за "формулы Штайнмайера"
Интернет издание "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник в четверг сообщило, что Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Ведомство подтвердило задержание Гладковского, отметив, что его подозревают в злоупотреблении служебным положением.
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"Эти события, которые произошли сегодня (задержание Гладковского – ред.) касаются … "формулы Штайнмайера", капитуляции и разведения войск. И если кто-то думает, что этим шоу и фэйком он отвлечет внимание общества от капитуляции, он ошибается", - заявил Герасимов в кулуарах Рады журналистам. Трансляцию вел телеканал "Прямой".
При этом Герасимов, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что задержания Гладковского как такового не было, ему не разрешили покинуть страну, и он на своем автомобиле уехал из аэропорта "Борисполь". Депутат добавил, что случившееся не связано с делом "Укроборонпрома".
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".
Ранее команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
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Ситуация на УкраинеАртур ГерасимовУкроборонпромСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинаВ мире
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