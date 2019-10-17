В Раде появилось межфракционное объединение "Кубань"

КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины создали межфракционное объединение "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", сообщил в четверг парламентарий от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Вместе с коллегами депутатами создали межфракционное депутатское объединение "Кубань". Наша задача разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь, займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находиться под нашим вниманием", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале. Он сообщил, что был избран главой объединения. В объединение входят 13 депутатов, всего в Раде более 400 парламентариев.