Минэнерго назвало возможные последствия проекта о парниковых газах

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Проект Минэкономразвития РФ о парниковых газах создает предпосылки для роста стоимости российских товаров, снижает их конкурентоспособность на мировых рынках, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики.
"Применение предложенных законопроектом мер регулирования может оказать отрицательное воздействие на динамику социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе может создать предпосылки для дополнительной финансовой нагрузки на реальный сектор экономики и бюджеты всех уровней бюджета РФ, увеличения стоимости экспортируемых энергоресурсов (природного газа, нефти и нефтепродуктов, электроэнергии) и энергоемкой продукции (продукции металлургической и химической промышленности) и, следовательно, снижения их конкурентоспособности на мировых рынках", - сообщили в Минэнерго.
Также Минэнерго отмечает предпосылки для прекращения зачета затрат на организацию полезного использования попутного нефтяного газа в рамках платы за негативное воздействие на окружающую среду, как это работает сейчас.
"В связи с реализацией предусмотренных законопроектом мер регулирования могут возникнуть риски для выполнения задач и целевых показателей в части наращивания объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, включая энергоемкие товары (например, продукция металлургической и химической промышленности), доля которого к 2024 году должна составить не менее 20% валового внутреннего продукта страны (в стоимостном выражении в размере 250 миллиардов долларов в год)", - пояснили в Минэнерго.
Министерство также видит риск для выполнения плана правительства по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте.
Летом глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести "углеродный налог", чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. "Известия" 17 октября написали, что новый сбор спровоцирует рост тарифов ЖКХ. Также газета отмечала, что Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об "углеродном сборе".