Минэнерго назвало возможные последствия проекта о парниковых газах

"В связи с реализацией предусмотренных законопроектом мер регулирования могут возникнуть риски для выполнения задач и целевых показателей в части наращивания объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, включая энергоемкие товары (например, продукция металлургической и химической промышленности), доля которого к 2024 году должна составить не менее 20% валового внутреннего продукта страны (в стоимостном выражении в размере 250 миллиардов долларов в год)", - пояснили в Минэнерго.