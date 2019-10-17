Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T16:43Z
https://ria.ru/20191017/1559904307.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149931/72/1499317285_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_8198442c494a80dc5d752ef1d0b1a437.jpg
РИА Новости

Минэнерго назвало возможные последствия проекта о парниковых газах

16:43 17.10.2019
142
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПарниковые газы
Парниковые газы
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Парниковые газы. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Проект Минэкономразвития РФ о парниковых газах создает предпосылки для роста стоимости российских товаров, снижает их конкурентоспособность на мировых рынках, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики.
"Применение предложенных законопроектом мер регулирования может оказать отрицательное воздействие на динамику социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе может создать предпосылки для дополнительной финансовой нагрузки на реальный сектор экономики и бюджеты всех уровней бюджета РФ, увеличения стоимости экспортируемых энергоресурсов (природного газа, нефти и нефтепродуктов, электроэнергии) и энергоемкой продукции (продукции металлургической и химической промышленности) и, следовательно, снижения их конкурентоспособности на мировых рынках", - сообщили в Минэнерго.
Минприроды проконтролирует снижение выбросов парниковых газов в регионах
27 сентября, 11:26РИА Новости
Стратегию снижения выбросов парниковых газов могут утвердить в 2020 году
Также Минэнерго отмечает предпосылки для прекращения зачета затрат на организацию полезного использования попутного нефтяного газа в рамках платы за негативное воздействие на окружающую среду, как это работает сейчас.
"В связи с реализацией предусмотренных законопроектом мер регулирования могут возникнуть риски для выполнения задач и целевых показателей в части наращивания объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, включая энергоемкие товары (например, продукция металлургической и химической промышленности), доля которого к 2024 году должна составить не менее 20% валового внутреннего продукта страны (в стоимостном выражении в размере 250 миллиардов долларов в год)", - пояснили в Минэнерго.
Министерство также видит риск для выполнения плана правительства по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте.
Кемеровский коксохимический завод
24 сентября, 16:13РИА Новости
В Росгидромете рассказали, как будут определяться цели по снижению выбросов
Летом глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести "углеродный налог", чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. "Известия" 17 октября написали, что новый сбор спровоцирует рост тарифов ЖКХ. Также газета отмечала, что Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об "углеродном сборе".
120003
Обсудить 0
Совет Федерации РФАнатолий ЧубайсРоссияЭкономика
Рекомендуем
Химическое предприятие в городе Усолье-Сибирское Усольехимпром
Минэнерго назвало риски проекта МЭР о парниковых газах
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Путин рассказал о координации с ОАЭ политики на рынке углеводородов
Сергей Жигунов во время выступления на фестивале Утро Родины. 8 марта 2018
СМИ: у Сергея Жигунова отобрали квартиру
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Лента
новостей
Президент Сирии Башар Асад
Асад впервые высказался по поводу турецкой операции на севере Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию
Крымский мост через Керченский пролив
Минтранс хочет уточнить запретные для плавания районы у моста в Крым
Российские рубли и евро
Официальный курс евро на пятницу снизился до 70,9 рубля
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский рассказал Путину о "киножуликах"
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев заявил о намерении России продолжить поддерживать Венесуэлу
Вид на трубы цеха переработки осадка Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК)
Росгидромет: данные о выбросах промышленных предприятий могут рассекретить
Письмо президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Пушков прокомментировал тон письма Трампа Эрдогану
Российские рубли
Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21Европарламент готов оперативно рассмотреть обновленное соглашение по Brexit
18:19Эксперт назвала условие для принятия британским парламентом сделки с ЕС
18:17В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
18:16Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
Лента новостейМолния