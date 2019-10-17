Косачев заявил о намерении России продолжить поддерживать Венесуэлу

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия намерена и впредь препятствовать попыткам США и их союзников по смещению силовым путем законно избранной власти Венесуэлы, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Мы искренне рады тому, что, наверное, острейший этап кризиса вокруг Венесуэлы уже остался в прошлом. Вы выдержали беспрецедентный нажим извне, связанный с попытками вмешаться в ваши внутренние дела. И, безусловно, мы будем и впредь препятствовать попыткам США и их союзников задействовать военную опцию в целях смещения законного руководства Венесуэлы. Это абсолютно неприемлемо и недопустимо", - сказал Косачев в четверг на встрече с председателем Национального учредительного собрания республики Диосдадо Кабельо Рондоном.

Сенатор отметил, что Россия "оказывает и готова и впредь оказывать Венесуэле всю необходимую поддержку в реализации избранного пути развития, основываясь на уважении суверенитета и опираясь на сложившиеся конструктивные отношения с законной властью вашего государства".

Косачев полагает, что события в Венесуэле должны развиваться в соответствии с Конституцией страны. Кроме того, "это развитие должно быть избавлено от какого бы то ни было внешнего вмешательства". По его словам, эта позиция поддерживается абсолютным большинством российского общества.

"И мы, безусловно, осуждаем односторонние санкции против вашей страны. Которые противоречат международном праву и бьют в первую очередь по наиболее незащищенным слоям населения", - сказал политик.

Он отметил, что в этом смысле "Венесуэла можете смело рассчитывать на нашу дальнейшую солидарность и на поддержку со стороны России, которая направлена в первую очередь на то, чтобы способствовать нормализации гуманитарной и социально-экономической ситуации в вашей стране".