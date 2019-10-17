Ульяновская область вошла в число лидеров по выполнению "дорожного" проекта

"То, что Ульяновская область вошла в список лидеров по данному направлению, - большой стимул для региона двигаться дальше и выполнять поручения президента. Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволит до 2024 года значительно обновить дороги в Ульяновской области, сделать их более комфортными для жителей. В 2019 году мы отремонтировали 110 километров дорог в области. До 2024 года нужно ремонтировать по нацпроекту не менее 100 километров дорог в год. Будем держать темп!", - написал в своем аккаунте на фейсбуке Сергей Морозов.