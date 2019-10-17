Ульяновская область вошла в число лидеров по выполнению "дорожного" проекта

УЛЬЯНОВСК, 17 окт – РИА Новости. В Ульяновской области в 2019 году отремонтировано 110 километров дорог, до 2024 года в регионе планируется ежегодно приводить в порядок не менее ста километров дорог, сообщил глава области Сергей Морозов.
Как сообщил накануне на совещании в Екатеринбурге о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, регионами-лидерами по выполнению всех ремонтных работ, включая финишную укладку асфальтобетона, в этом году стали Белгородская, Самарская, Владимирская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Тульская, Мурманская и Ульяновская области, Удмуртская и Чеченская Республики.
"То, что Ульяновская область вошла в список лидеров по данному направлению, - большой стимул для региона двигаться дальше и выполнять поручения президента. Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволит до 2024 года значительно обновить дороги в Ульяновской области, сделать их более комфортными для жителей. В 2019 году мы отремонтировали 110 километров дорог в области. До 2024 года нужно ремонтировать по нацпроекту не менее 100 километров дорог в год. Будем держать темп!", - написал в своем аккаунте на фейсбуке Сергей Морозов.
Губернатор отметил, что к 2024 году в Ульяновской области доля дорог регионального значения, соответствующих нормативам, должна достигнуть не менее 50% по сравнению с уровнем 2017 года, а в Ульяновской агломерации – 85%. Сейчас этот показатель составляет 45% на региональных дорогах и 68% в городской агломерации.
Кроме этого, региону необходимо снизить долю автодорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом. Что касается безопасности, то здесь перед областью стоит задача снизить количество мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с 2017 годом.