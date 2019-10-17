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РИА Новости

Экс-сотрудника СБУ заочно осудили на Украине за пособничество ДНР

16:19 17.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГерб у входа в здание СБУ в Киеве
Герб у входа в здание СБУ в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Герб у входа в здание СБУ в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины заочно осужден на 12 лет за участие в деятельности самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил в четверг пресс-центр ведомства.
"По материалам управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины в Донецкой области к двенадцати годам лишения свободы заочно приговорен бывший сотрудник СБУ за участие в деятельности ДНР", - сообщила пресс-служба.
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Оперативники и следователи спецслужбы установили, что бывший начальник одного из городских отделений СБ Украины в 2014 году присоединился к рядам ополченцев.
"Находясь на посту руководителя так называемого "Макеевского подразделения МГБ ДНР", он активно противодействовал военным подразделениям и правоохранительным органам, вовлеченным в антитеррористическую операцию и операцию Объединенных сил. Злоумышленник, в частности, подыскивал среди местного населения граждан, которых под предлогами вроде уголовного преследования заставлял собирать информацию о военнослужащих вооруженных сил Украины и СБУ. В случае отказа сотрудничать он подвергал людей пыткам и угрожал им незаконным лишением свободы", - отметили в СБ Украины.
Фигурант дела осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного решения в исполнение. Злоумышленник находится в розыске. Приговор суда вступил в законную силу.
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