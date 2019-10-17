Экс-сотрудника СБУ заочно осудили на Украине за пособничество ДНР

Герб у входа в здание СБУ в Киеве. Архивное фото

Герб у входа в здание СБУ в Киеве

КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины заочно осужден на 12 лет за участие в деятельности самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил в четверг пресс-центр ведомства.

"По материалам управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины в Донецкой области к двенадцати годам лишения свободы заочно приговорен бывший сотрудник СБУ за участие в деятельности ДНР", - сообщила пресс-служба.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что бывший начальник одного из городских отделений СБ Украины в 2014 году присоединился к рядам ополченцев.

"Находясь на посту руководителя так называемого "Макеевского подразделения МГБ ДНР", он активно противодействовал военным подразделениям и правоохранительным органам, вовлеченным в антитеррористическую операцию и операцию Объединенных сил. Злоумышленник, в частности, подыскивал среди местного населения граждан, которых под предлогами вроде уголовного преследования заставлял собирать информацию о военнослужащих вооруженных сил Украины и СБУ. В случае отказа сотрудничать он подвергал людей пыткам и угрожал им незаконным лишением свободы", - отметили в СБ Украины.