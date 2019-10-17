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РИА Новости

Суд освободил из СИЗО четырех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне"

16:04 17.10.2019 (обновлено: 16:44 17.10.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевПоследним примером освещения в российских СМИ чрезвычайных происшествий стали события в Кемерове
Последним примером освещения в российских СМИ чрезвычайных происшествий стали события в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев
КЕМЕРОВО, 17 окт — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово освободил из СИЗО четырех обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости.
Руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко, инженеру противопожарной системы Александру Никитину, начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину и начальнику службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину меру пресечения изменили на "запрет определенных действий".
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Трое из них выйдут из СИЗО 26 октября, Бурсин — 6 декабря.
При этом остальным обвиняемым — гендиректору ООО "Зимняя вишня" Надежде Судденок, техническому директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания — собственник ТРЦ) Георгию Соболеву, гендиректору комбината Юлии Богдановой и сотруднику ЧОП Сергею Антюшину — срок ареста продлили до 26 января.
Об освобождении Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина ходатайствовал прокурор. Он отметил, что по закону продление срока содержания под стражей после первых шести месяцев допускается только по тяжким и особо тяжким статьям, под которые не подпадают, по мнению обвинения, действия этих четырех фигурантов.
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Пожар в Кемерово

Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети.
По уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне" изначально арестовали 15 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
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