Суд освободил из СИЗО четырех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 17 окт — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово освободил из СИЗО четырех обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости.

Руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко, инженеру противопожарной системы Александру Никитину, начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину и начальнику службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину меру пресечения изменили на "запрет определенных действий".

Трое из них выйдут из СИЗО 26 октября, Бурсин — 6 декабря.

При этом остальным обвиняемым — гендиректору ООО "Зимняя вишня" Надежде Судденок, техническому директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания — собственник ТРЦ) Георгию Соболеву, гендиректору комбината Юлии Богдановой и сотруднику ЧОП Сергею Антюшину — срок ареста продлили до 26 января.

Об освобождении Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина ходатайствовал прокурор. Он отметил, что по закону продление срока содержания под стражей после первых шести месяцев допускается только по тяжким и особо тяжким статьям, под которые не подпадают, по мнению обвинения, действия этих четырех фигурантов.

Пожар в Кемерово

Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети.