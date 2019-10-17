Орловские власти не получали документов о лишении Волошина гражданства

"Если он действительно лишён гражданства, то не имеет права занимать должность. Это закон Российской Федерации. Пока в администрацию Орловской области никаких документов о лишении его гражданства не поступало. Администрация запросила данные у правоохранительных органов", - сказала представитель регионального правительства. Она отметила, что в настоящий момент Волошин находится на работе.