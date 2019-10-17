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РИА Новости

Орловские власти не получали документов о лишении Волошина гражданства

16:03 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорта РФ
Паспорта РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Паспорта РФ . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Правительство Орловской области пока не получало документов о том, что советник губернатора Артур Волошин лишен российского гражданства, он продолжает работать, сообщила РИА Новости представитель областного правительства.
Представитель прокуратуры региона подтвердил РИА Новости, что МВД РФ аннулировало российский паспорт Волошина. По официальным данным надзорного ведомства, ГУМВД России по городу Москве признало Волошина "не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке, а ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации аннулированы". По этой причине, сообщает прокуратура, Волошин не имеет права работать на государственной гражданской службе, в связи с чем прокуратура потребовала увольнения Волошина.
"Если он действительно лишён гражданства, то не имеет права занимать должность. Это закон Российской Федерации. Пока в администрацию Орловской области никаких документов о лишении его гражданства не поступало. Администрация запросила данные у правоохранительных органов", - сказала представитель регионального правительства. Она отметила, что в настоящий момент Волошин находится на работе.
По данным СМИ, Волошин остается гражданином Украины.
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