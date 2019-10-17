Завод Nissan в Петербурге выпустил 400-тысячный автомобиль

Завод Nissan в Петербурге ("Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") начал работу в июне 2009 года. В настоящее время завод выпускает три модели: Qashqai, X-Trail, Murano. В 2018 году завод в Петербурге выпустил 56 тысяч 525 автомобилей, за 9 месяцев 2019 года - 39 тысяч 825 автомобилей.