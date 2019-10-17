Завод Nissan в Петербурге выпустил 400-тысячный автомобиль

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Завод Nissan в Санкт-Петербурге выпустил 400-тысячный автомобиль с момента начала работы предприятия, сообщает компания.
Завод Nissan в Петербурге ("Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") начал работу в июне 2009 года. В настоящее время завод выпускает три модели: Qashqai, X-Trail, Murano. В 2018 году завод в Петербурге выпустил 56 тысяч 525 автомобилей, за 9 месяцев 2019 года - 39 тысяч 825 автомобилей.
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"Сегодня завод Nissan в Санкт-Петербурге отмечает очередную веху своей деятельности - с конвейера сошел 400-тысячный автомобиль. Путь предприятия к этой юбилейной отметке занял более десяти лет", - говорится в сообщении.
Юбилейным автомобилем стал Nissan Murano.
"За 10 лет мы построили стабильное и высокоэффективное производство автомобилей, которые пользуются большой популярностью на рынке", - отметил генеральный директор завода Nissan Игорь Бойцов, слова которого приводятся в сообщении.