Экс-депутат ЕП прокомментировал решение сейма Латвии о детях неграждан

РИГА, 17 окт – РИА Новости. Автоматическое предоставление гражданства детям неграждан Латвии является малозначительным событием, оно оставляет за бортом сотни тысяч жителей страны, лишенных гражданства, заявил РИА Новости экс-депутат Европарламента, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении утвердил инициированный бывшим президентом Латвии Раймондом Вейонисом законопроект об автоматическом предоставлении с 2020 года латвийского гражданства детям неграждан. Законопроект был принят большинством голосов депутатов Сейма. Против законопроекта голосовали только представители национального объединения "Все - Латвии!"

"Это малозначительное событие имеет непропорционально огромную информационную тень. Оно касается судьбы лишь десятка неграждан в год, оставляя за бортом сотни тысяч жителей Латвии, лишенных гражданства. Сегодняшнее решение Сейма означает, что проблема неграждан Латвии сохранится до начала следующего XXII века, когда естественным путем исчезнут люди без гражданства, рожденные до 1 января 2020 года", - сказал Митрофанов.

По его словам, не стоит это решение Сейма оценивать позитивно. "Я вообще не вижу ни одного положительного момента в решении по детям неграждан. Ибо те дети, которые автоматически получат с 1 января латвийское гражданство и так могли его получить по простому заявлению своих родителей", - добавил Митрофанов.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 году - 51 ребенок, а в 2018 году - 33 ребенка.

В соответствии с законопроектом, с 2020 года все новорожденные в семьях неграждан Латвии будут автоматически получать гражданство, если только родители не выберут гражданство другой страны или ребенок не будет гражданином другой страны.