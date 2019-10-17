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РИА Новости

Экс-депутат ЕП прокомментировал решение сейма Латвии о детях неграждан

15:55 17.10.2019 (обновлено: 16:07 17.10.2019)
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© Flickr / SaeimaОдин из лидеров партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов
Один из лидеров партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов
© Flickr / Saeima
Один из лидеров партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов. Архивное фото
РИГА, 17 окт – РИА Новости. Автоматическое предоставление гражданства детям неграждан Латвии является малозначительным событием, оно оставляет за бортом сотни тысяч жителей страны, лишенных гражданства, заявил РИА Новости экс-депутат Европарламента, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.
Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении утвердил инициированный бывшим президентом Латвии Раймондом Вейонисом законопроект об автоматическом предоставлении с 2020 года латвийского гражданства детям неграждан. Законопроект был принят большинством голосов депутатов Сейма. Против законопроекта голосовали только представители национального объединения "Все - Латвии!"
"Это малозначительное событие имеет непропорционально огромную информационную тень. Оно касается судьбы лишь десятка неграждан в год, оставляя за бортом сотни тысяч жителей Латвии, лишенных гражданства. Сегодняшнее решение Сейма означает, что проблема неграждан Латвии сохранится до начала следующего XXII века, когда естественным путем исчезнут люди без гражданства, рожденные до 1 января 2020 года", - сказал Митрофанов.
По его словам, не стоит это решение Сейма оценивать позитивно. "Я вообще не вижу ни одного положительного момента в решении по детям неграждан. Ибо те дети, которые автоматически получат с 1 января латвийское гражданство и так могли его получить по простому заявлению своих родителей", - добавил Митрофанов.
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По данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 году - 51 ребенок, а в 2018 году - 33 ребенка.
В соответствии с законопроектом, с 2020 года все новорожденные в семьях неграждан Латвии будут автоматически получать гражданство, если только родители не выберут гражданство другой страны или ребенок не будет гражданином другой страны.
В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах — они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
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