Сейм Латвии утвердил предоставление гражданства детям неграждан

РИГА, 17 окт – РИА Новости. Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении утвердил инициированный бывшим президентом Латвии Раймондом Вейонисом законопроект об автоматическом предоставлении с 2020 года латвийского гражданства детям неграждан, передает корреспондент РИА Новости.

Законопроект был принят большинством голосов депутатов Сейма. Против законопроекта голосовали только представители национального объединения "Все -Латвии!"

Поданный Вейонисом законопроект предусматривает больше не присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят для него гражданства другой страны или ребенок не будет гражданином другой страны.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 году - 51 ребенок, а в 2018 году - 33 ребенка.