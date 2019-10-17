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РИА Новости

Сейм Латвии утвердил предоставление гражданства детям неграждан

13:38 17.10.2019
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CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 27.septembra sēdeСейм Латвии
Сейм Латвии
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 27.septembra sēde
Сейм Латвии. Архивное фото
РИГА, 17 окт – РИА Новости. Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении утвердил инициированный бывшим президентом Латвии Раймондом Вейонисом законопроект об автоматическом предоставлении с 2020 года латвийского гражданства детям неграждан, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроект был принят большинством голосов депутатов Сейма. Против законопроекта голосовали только представители национального объединения "Все -Латвии!"
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Поданный Вейонисом законопроект предусматривает больше не присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят для него гражданства другой страны или ребенок не будет гражданином другой страны.
По данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 году - 51 ребенок, а в 2018 году - 33 ребенка.
В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах — они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
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