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РИА Новости
Война в Сирии

В Анкаре началась встреча Эрдогана и Пенса

15:55 17.10.2019
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 17 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган проводит переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре, сообщила пресс-служба турецкого лидера.
"Встреча (Эрдогана и Пенса) началась", - говорится в сообщении.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМайк ПенсВойна в СирииДональд ТрампТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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