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РИА Новости

Эксперт оценил данные о влиянии "углеродного налога" на тарифы ЖКХ

15:51 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Углеродное регулирование направлено только на неэффективные предприятия энергетического комплекса и призвано провоцировать повышение тарифов а стимулировать переход на более эффективные технологии, сказал РИА Новости директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин.
Летом глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести "углеродный налог", чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. "Известия" 17 октября написали, что новый сбор спровоцирует рост тарифов ЖКХ. Также газета отмечала, что Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об "углеродном сборе".
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"Тарифы ЖКХ не подорожают из-за ведения углеродного сбора. Речь идет не об оплате за все выбросы. Введение сбора означает, что если какая-либо станция работает экономично с высокой эффективностью, то она ничего платить не будет. Если какая-то станция недогружена и работает неэффективно, то может появиться инструмент, который будет ее стимулировать на более эффективную работу. В этом случае и тарифы пойдут вниз. Возьмите Москву: обычный человек платит в среднем четыре рубля за киловатт-час. Из них генерации только полтора, а 2,5 все остальное. Вот это все остальное надо контролировать, генерация лишь малая часть тарифа", - пояснил Кокорин.
Как пояснил эксперт, задача закона об углеродном регулировании - содействие внедрению новых технологий.
Он также отметил, что Китай уже ввел углеродное регулирования с целью технологического перевооружения и чистоты воздуха.
Кокорин также напомнил, что похожая схема с поощрением развития ВИЭ и тепловой генерации уже существует в РФ.
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ЖКХСовет Федерации РФАнатолий ЧубайсРоссияЭкономика
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