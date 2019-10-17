Эксперт оценил данные о влиянии "углеродного налога" на тарифы ЖКХ

"Тарифы ЖКХ не подорожают из-за ведения углеродного сбора. Речь идет не об оплате за все выбросы. Введение сбора означает, что если какая-либо станция работает экономично с высокой эффективностью, то она ничего платить не будет. Если какая-то станция недогружена и работает неэффективно, то может появиться инструмент, который будет ее стимулировать на более эффективную работу. В этом случае и тарифы пойдут вниз. Возьмите Москву: обычный человек платит в среднем четыре рубля за киловатт-час. Из них генерации только полтора, а 2,5 все остальное. Вот это все остальное надо контролировать, генерация лишь малая часть тарифа", - пояснил Кокорин.