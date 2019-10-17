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РИА Новости

Суд в Киеве обязал снять арест с акций украинской "дочки" Сбербанка

15:41 17.10.2019
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© Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookУкраинское правосудие
Украинское правосудие
© Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook
Украинское правосудие. Архивное фото
КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Хозяйственный суд Киева обязал "Райффайзен Банк Аваль" как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре.
Ранее Сбербанк в своем отчете за первый квартал по МСФО сообщил об отмене Верховным судом Украины ареста акций и имущества его украинской "дочки".
"Исковые требования открытого акционерного общества "Сбербанк России" удовлетворить…", - говорится в решении.
Суд принял доводы истца о том, что Сбербанк России не является должником по арбитражным решениям, а акции Сбербанка Украины принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.
Отделение Сбербанка в Киеве. Архивное фото
4 декабря 2018, 20:23РИА Новости
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Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму, и постановил взыскать с РФ суммарно около 140 миллионов долларов. В сентябре прошлого года киевский суд выдал соответствующие исполнительные листы и арестовал акции украинских "дочек" российских госбанков - Сбербанка, ВТБ и ВЭБа (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк).
Верховный суд Украины в январе оставил в силе признание решения Гаагского арбитража и разрешил арестовывать имущество Российской Федерации для взыскания соответствующей суммы, однако указал, что это неприменимо к имуществу других иностранных или украинских юридических и физических лиц. В постановлении напрямую заменена формулировка по банкам - теперь арестованы только акции Проминвестбанка, а также украинских Сбербанка и ВТБ, принадлежащие непосредственно Российской Федерации. То же самое касается запрета этим банкам на отчуждение имущества.
Сбербанку принадлежит 100% уставного капитала украинского банка. Таким образом, непосредственно Российская Федерация не владеет акциями украинской "дочки" Сбербанка.
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Ситуация на УкраинеСитуация с "дочками" российских банков на УкраинеСбербанк РоссииКиевЭкономика
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