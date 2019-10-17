Немецкий депутат рассказал, чего ожидает от встречи в "нормандском формате"

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер рассчитывает, что предстоящая встреча "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) принесет прогресс в урегулировании украинского кризиса.
"Я надеюсь, что будет некоторый прогресс, и думаю, что минские соглашения и "формула Штайнмайера" способны поддержать этот прогресс", - сказал РИА Новости депутат.
Он также отметил, что Германии и Франции следует сделать все, чтобы усилить этот прогресс. "Это будет хорошо и для России, и для Украины", - отметил депутат.
"Есть оптимистичные мнения о том, что с новым правительством (президента Украины Владимира) Зеленского это будет проще, чем с его предшественником (Петром) Порошенко. С другой стороны, полагаю, что необходимо решить вопросы прав меньшинств", - добавил собеседник агентства, уточнив при этом, что стороны заинтересованы больше в экономическом взаимодействии, нежели в санкциях.
По словам депутата, он не уверен, что идея расширить "нормандский формат" за счет США поможет прогрессу. "Мы должны активизировать наши усилия. И я понимаю, что Франция и Германия действительно этого хотят", - заключил собеседник агентства.
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
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