Немецкий депутат рассказал, чего ожидает от встречи в "нормандском формате"

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер рассчитывает, что предстоящая встреча "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) принесет прогресс в урегулировании украинского кризиса.

"Я надеюсь, что будет некоторый прогресс, и думаю, что минские соглашения и "формула Штайнмайера" способны поддержать этот прогресс", - сказал РИА Новости депутат.

Он также отметил, что Германии и Франции следует сделать все, чтобы усилить этот прогресс. "Это будет хорошо и для России, и для Украины", - отметил депутат.

"Есть оптимистичные мнения о том, что с новым правительством (президента Украины Владимира) Зеленского это будет проще, чем с его предшественником (Петром) Порошенко. С другой стороны, полагаю, что необходимо решить вопросы прав меньшинств", - добавил собеседник агентства, уточнив при этом, что стороны заинтересованы больше в экономическом взаимодействии, нежели в санкциях.

По словам депутата, он не уверен, что идея расширить "нормандский формат" за счет США поможет прогрессу. "Мы должны активизировать наши усилия. И я понимаю, что Франция и Германия действительно этого хотят", - заключил собеседник агентства.