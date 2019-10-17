США помогли предотвратить теракты в России, сообщили в ФСБ

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Недавно США предоставили Москве информацию о готовившихся терактах на российской территории, сообщил директор ФСБ Александр Бортников, не уточняя подробностей.

По его словам, страны по-прежнему обмениваются данными и помогают друг другу в расследовании уже случившихся атак.

Ранее, напомнил Бортников, Соединенные Штаты предупредили российских силовиков о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. В свою очередь, Россия помогала расследовать нападение во время Бостонского марафона.