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РИА Новости

США помогли предотвратить теракты в России, сообщили в ФСБ

15:22 17.10.2019 (обновлено: 16:19 17.10.2019)
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© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Недавно США предоставили Москве информацию о готовившихся терактах на российской территории, сообщил директор ФСБ Александр Бортников, не уточняя подробностей.
По его словам, страны по-прежнему обмениваются данными и помогают друг другу в расследовании уже случившихся атак.
Ранее, напомнил Бортников, Соединенные Штаты предупредили российских силовиков о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. В свою очередь, Россия помогала расследовать нападение во время Бостонского марафона.
Накануне глава ведомства провел в Сочи совещание руководителей спецслужб, где рассказал о работе по предотвращению терактов и основных трудностях, связанных с ней.
Сотрудники ФСБ
10 октября, 14:15РИА Новости
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
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ФСБ РФАлександр БортниковСШАВ мире
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