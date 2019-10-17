На вокзале в Барселоне ввели повышенные меры безопасности

Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019. Архивное фото

Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019

БАРСЕЛОНА (Испания), 17 окт - РИА Новости. Повышенные меры безопасности введены на вокзале Сантс в Барселоне, передаёт корреспондент РИА Новости.

Дежурство у входа несут сотрудники Национальной полиции, хотя в нормальной ситуации вокзал охраняют каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra. Билеты проверяют уже на входе в здание - подобная мера раньше также не применялась. Закрыт прямой вход из здания вокзала в метро, по громкой связи объявляют информацию об изменении движения общественного транспорта из-за проходящих в городе митингов.

Повышенные меры безопасности были введены в понедельник - после того, как группы радикалов устроили акции протеста у вокзалов ряда городов автономного сообщества, а также в аэропорту Эль-Прат в Барселоне сразу после вынесения приговора Верховным судом каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

В результате в барселонском аэропорту произошли массовые столкновения с полицией, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Десятки рейсов были перенесены.

В четверг студенческий профсоюз объявил забастовку - акции протеста проходят в Барселоне, Жироне, Льейде, Таррагоне.

Вечером в Барселоне радикальное движение Комитеты защиты республики устроит новые акции протеста - под лозунгом "Республиканская олимпиада".

Выступая в каталонском парламенте в четверг, председатель женералитета Ким Торра заявил, что намерен вновь "осуществить право на самоопределение до окончания легислатуры", то есть провести голосование, но в какой именно форме не уточнил, а также сообщил о разработке конституции, которая может быть готова в 2020 году.

МВД Испании направляет в регион дополнительные подразделения по борьбе с массовыми беспорядками.

Перекрытие дорог и железнодорожных путей в автономном сообществе продолжаются. Кроме того, из пяти разных городов автономного сообщества в Барселону направляются колонны митингующих. Они должны прибыть в каталонскую столицу в пятницу – в день всеобщей забастовки.

Массовые беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.