Вакарчук прокомментировал деятельность Зеленского на посту президента

КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады, лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что от президента Украины Владимира Зеленского уже хотелось бы видеть дела, а не только заявления.

"Я думаю, это не только моя оценка, а очень многих людей — к сожалению, пока очень мало можно сделать выводов. Потому что хотелось бы видеть уже дела, а не только декларации", - сказал Вакарчук в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.

Он отметил, что "настоящее лидерство — это когда тебе достаточно поддержки людей для того, чтобы не менять Конституцию, либо не менять правила игры". "Когда ты говоришь, что у тебя новая политика, а на самом деле ты меняешь правила игры фактически под себя, пользуясь тем, что сейчас большая поддержка людей и можно сделать очень много", - рассказал Вакарчук.

По его словам, новая власть называет это "окном возможностей", что очень похоже на предшественников. "Все они приходили и говорили: "Сейчас будет по-новому. Мы будем менять правила и делать их нормальными и справедливыми". Но на самом деле меняли людей и меняли правила под людей. Мне кажется, это очень, во-первых, неэффективная, а во-вторых, очень опасная история", - добавил он.

Он также отметил, что ни Зеленский, ни партия "Слуга народа" не шли на выборы с обещанием поменять конституцию и усилить полномочия президента.