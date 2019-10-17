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РИА Новости

Вакарчук прокомментировал деятельность Зеленского на посту президента

15:14 17.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады, лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что от президента Украины Владимира Зеленского уже хотелось бы видеть дела, а не только заявления.
"Я думаю, это не только моя оценка, а очень многих людей — к сожалению, пока очень мало можно сделать выводов. Потому что хотелось бы видеть уже дела, а не только декларации", - сказал Вакарчук в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
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Он отметил, что "настоящее лидерство — это когда тебе достаточно поддержки людей для того, чтобы не менять Конституцию, либо не менять правила игры". "Когда ты говоришь, что у тебя новая политика, а на самом деле ты меняешь правила игры фактически под себя, пользуясь тем, что сейчас большая поддержка людей и можно сделать очень много", - рассказал Вакарчук.
По его словам, новая власть называет это "окном возможностей", что очень похоже на предшественников. "Все они приходили и говорили: "Сейчас будет по-новому. Мы будем менять правила и делать их нормальными и справедливыми". Но на самом деле меняли людей и меняли правила под людей. Мне кажется, это очень, во-первых, неэффективная, а во-вторых, очень опасная история", - добавил он.
Он также отметил, что ни Зеленский, ни партия "Слуга народа" не шли на выборы с обещанием поменять конституцию и усилить полномочия президента.
"У нас парламентско-президентская республика. И таких обещаний никто не давал. Обещания были: "конец эпохи бедности", "придет весна, будем сажать", - добавил Вакарчук.
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Ситуация на УкраинеСвятослав ВакарчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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