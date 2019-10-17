Отмена Brexit остается альтернативой, заявила глава Шотландии

ЛОНДОН, 17 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Отмена Brexit остается альтернативой сделке с ЕС, которая не получит поддержки парламента, заявила первый министр Шотландии, глава Шотландской национально партии Никола Стерджен.

Текст соглашения долго согласовывался на переговорах Лондона и Брюсселя и был утвержден переговорщиками в четверг утром. Против соглашения в предлагаемом премьером Борисом Джонсоном виде выступают все оппозиционные партии и союзница консерваторов Североирландская либерально-демократическая партия, что делает его утверждение парламентом фактически невозможным и оставляет открытым вопрос о перспективах Brexit.

"Мне кажется, что никто, кто голосовал против предлагаемой Терезой Мэй сделки,… не проголосует за этот вариант, который делает Brexit еще менее привлекательным. Вариант отмены Brexit всегда остается альтернативой этой сделке", - написала Стерджен в Twitter

По ее словам, Шотландия всегда выступала против выхода из ЕС. "Brexit продемонстрировал, что единственным путем определения собственного будущего для Шотландии остается независимость - вот почему мы должны провести второй референдум (о выходе из состава Великобритании) в следующем году", - сказала глава SNP.