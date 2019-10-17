Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил "сделать ребенка" ее семье

Менеджер по продажам Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября после того, как отправилась на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Несколько дней спустя тело молодой женщины нашли в канализационном коллекторе. У нее осталась девятилетняя дочь.