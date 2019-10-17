Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт "Миротворец"

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в четверг заявил, что у парламента нет полномочий закрыть скандальный сайт "Миротворец", отметив, что информационные ресурсы должны работать в законодательном поле страны.
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро ранее призвал депутатов Рады инициировать закрытие скандально известного украинского сайта "Миротворец".
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"Парламент не может привлекаться к таким процессам, поскольку закрыть как информационные, так и другие сайты, у нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они необходимы Верховной раде. Но мне очень бы хотелось, чтобы и СМИ, и не только СМИ, работали исключительно в законодательном поле и не наносили урон интересам нашего государства", — сказал спикер на брифинге, который транслировал телеканал "Рада".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
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