Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт "Миротворец"

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в четверг заявил, что у парламента нет полномочий закрыть скандальный сайт "Миротворец", отметив, что информационные ресурсы должны работать в законодательном поле страны.

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро ранее призвал депутатов Рады инициировать закрытие скандально известного украинского сайта "Миротворец".

"Парламент не может привлекаться к таким процессам, поскольку закрыть как информационные, так и другие сайты, у нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они необходимы Верховной раде. Но мне очень бы хотелось, чтобы и СМИ, и не только СМИ, работали исключительно в законодательном поле и не наносили урон интересам нашего государства", — сказал спикер на брифинге, который транслировал телеканал "Рада".