Суд приостановил слушание иска Коломойского о национализации Приватбанка

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Хозяйственный суд Киева приостановил слушание иска украинского бизнесмена Игоря Коломойского о национализации Приватбанка до вынесения решения по делу, которое рассматривается в другом суде, сообщила пресс-служба суда.

В сентябре суд в Киеве начал рассматривать по существу иск о незаконности национализации Приватбанка. По словам адвоката Андрея Пожидаева, в суде рассматривается законность договоров, которые заключались государством в процессе выведения Приватбанка с рынка. Истцами выступили украинский бизнесмен, бывший совладелец Приватбанка Коломойский и компания Triantal Investments Ltd.

"Сообщаем, что судебное заседание по делу №910/1834/19 назначено на 10.30 (совпадает с мск – ред.) 17 октября 2019 не произойдет в связи с остановкой производства (рассмотрения иска – ред.) по делу №910/1834/19 до вступления в законную силу решения по делу №826/7432/17", - сообщила пресс-служба суда в четверг в Facebook.

Как сообщает интернет-издание "Экономическая правда" решение о приостановке слушания иска было принято судьей еще 16 октября. "Насколько я знаю, причина остановки - до рассмотрения другого судебного дела, которое рассматривается не в Хозяйственном суде города Киева. Оно рассматривается в Украине, в другом суде", - сообщил изданию исполняющий обязанности председателя суда Петр Паламар.

Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. Нацбанк обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда по данному вопросу.