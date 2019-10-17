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РИА Новости

Немецкий депутат отметил, что антироссийские санкции не приносят пользы

14:53 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер рассчитывает, что в 2020 году удастся продвинуться по вопросу отмены антироссийских санкций.
"Я надеюсь, что (в 2020 году - ред.) будет продвижение (по вопросу отмены антироссийских санкций - ред.). Не знаю, насколько быстро это удастся. Если бы все зависело только от Германии, то вопрос решился бы быстрее. Но мы не единственные, кто играет здесь роль", - сказал РИА Новости депутат.
"В наших интересах, чтобы они (антироссийские санкции - ред.) были преодолены. Я думаю, и это мы только что обсудили (с главой международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым в Москве - ред.), что чем больше удается продвинуться по минским соглашениям, по "Нормандскому формату" (Россия, Украина, ФРГ, Франция - ред.) и "формуле Штайнмайера" (по урегулированию в Донбассе - ред.)..., тем скорее не будет санкций. Они никому не приносят пользы", - добавил собеседник агентства.
Депутат также отметил необходимость усиления экономического сотрудничества и призвал улучшить двусторонние отношения между Германией и Россией.
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"Это действительно желанно. И поэтому эти проблемы нужно решить. Я считаю, что сегодняшние переговоры были интересны, потому что речь шла также о вопросах меньшинств - на них нужно больше сосредоточиться, на Украине вопрос русских меньшинств, но и в Европе есть эти проблемы - в Каталонии, в Шотландии, Ирландии и других странах их тоже можно наблюдать. И, я думаю, что здесь Германия также могла бы помочь. И есть решения, как это лучше решить и сократить количество конфликтных моментов", - заключил Штегнер.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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