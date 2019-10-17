НАБУ подтвердило задержание экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в четверг подтвердило задержание бывшего первого секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
Интернет издание "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник в четверг сообщило, что Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро.
"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 УК Украины)", - говорится в сообщении ведомства в Facebook. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
По данным антикоррупционного бюро, следственные действия продолжаются. Других подробностей ведомство не сообщило.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.