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РИА Новости

НАБУ подтвердило задержание экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского

14:52 17.10.2019
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© Фото : сайт президента УкаиныБывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
© Фото : сайт президента Укаины
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский. Архивное фото
КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в четверг подтвердило задержание бывшего первого секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
Интернет издание "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник в четверг сообщило, что Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро.
"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 УК Украины)", - говорится в сообщении ведомства в Facebook. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
По данным антикоррупционного бюро, следственные действия продолжаются. Других подробностей ведомство не сообщило.
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Ранее команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
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Ситуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Совет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинаВ мире
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