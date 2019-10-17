Жителя Татарстана осудили за убийство в центре Казани

КАЗАНЬ, 17 окт - РИА Новости. Житель Татарстана Ринат Раимджанов сядет на 19 лет за убийство мужчины в центре Казани в декабре 2018 года и покушении на убийство второго, сообщается на сайте СК РФ.
"Раимджанов признан виновным в совершении убийства, покушении на убийство двух лиц, незаконных приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов… Верховный суд республики Татарстан приговорил его к 19 годам лишения свободы строгого режима", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в октябре 2017 года в Казани участники преступной группировки "Тукаевские" совершили разбойное нападение на Раимджанова. Он пришел к выводу, что к совершению преступления может быть причастен его 35-летний знакомый, бывший участник группировки, и решил убить его.
Раимджанов 25 декабря 2018 года выяснил, что автомобиль его знакомого припаркован на улице Островского в Казани. Вооружившись пистолетом ТТ, он дождался, когда тот в сопровождении 47-летнего знакомого сядет в автомобиль, подошел к нему, выстрелил через стекло, ранил потерпевшего в плечо и приказал выйти из салона. Мужчина попытался обезоружить нападавшего, но тот выстрелил ему в голову. Затем он открыл огонь по второму потерпевшему, ранив его в живот и бедро. В результате нападения потерпевшие были госпитализированы. Один из них спустя несколько дней скончался.
После преступления подозреваемому удалось скрыться. Он был задержан 15 мая 2019 года на съемной квартире в казанском поселке Осиново. При этом, как отмечается, у него было изъято использовавшееся при совершении преступления оружие.
Вину Раимджанов признал частично.