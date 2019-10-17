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РИА Новости
Теплоснабжение

ЕАО до конца октября получит около десяти тысяч тонн угля

14:29 17.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГорода России. Биробиджан
Города России. Биробиджан
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Около 10 тысяч тонн угля предстоит до конца октября поставить в Еврейскую автономную область (ЕАО), где из-за проблем с началом отопительного сезона был введен режим ЧС, сообщается на сайте Минэнерго России.

"До конца октября в Еврейскую автономную область предстоит поставить ещё порядка десяти тысяч тонн угля. Ситуация и мероприятия по транспортировке топлива находятся на особом контроле Минэнерго России", — приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова.

По его словам, на 17 октября в регион доставлено 6,7 тысячи тонн угля (95 вагонов), что обеспечивает работу 104 котельных. Всего в ЕАО функционирует 114 котельных.
Черезов также напомнил, что министерство совместно с РЖД и поставщиком угля СУЭК осуществляет оперативный мониторинг движения вагонов с углем для нужд ЕАО.
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Ранее в октябре президент России Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению Еврейской автономной области необходимыми запасами топлива. Режим ЧС был введен в конце сентября в Биробиджанском, Смидовичском, Облученском районах ЕАО из-за отсутствия нормативного запаса топлива и неготовности котельных муниципалитетов к началу отопительного сезона. Проблемы, по данным властей ЕАО, возникли в 16 населенных пунктах, где проживают 10% населения региона.
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